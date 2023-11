Waikura me nga Taonga: Te Awe o Goethite ki te Whenua me te Ohanga o Ahitereiria

I mohio koe ko te tae parauri me te tae karaka o te maha o nga whenua o Ahitereiria na te kohuke e kiia nei ko goethite? Ko te Goethite, ko ger-thahyt te ingoa, he kohuke kawe rino kei roto i nga oneone me nga parataiao o Ahitereiria. He mahi nui tenei kohuke ki te hanga i te hitori o te whenua o Ahitereiria, te ahurea taketake me te ohanga.

Ka puta te Goethite i te wa e paheke ana nga kohuke rino-rino, a koinei te waahanga matua o te waikura. Ko te hitori matawhenua ahurei o Ahitereiria, otira tata ki te 2.6 piriona tau ki muri, i te korenga o te hau o te Ao ki te hau, i paheke ai nga hanganga rino (BIF). Neke atu i te miriona tau, ka hurihia enei BIF, ka whakakapihia e te goethite nga kohuke gangue i roto i enei hanganga toka.

Te faataa ra te taote Erick Ramanaidou, te hoê taata aravihi i te pae auri e te nickel lateritic, e e nehenehe te mau haapueraa moni goethite rahi o Auteralia e faahoho‘ahia i teie ohipa tahito. Ko te nuinga o te Goethite e pa ana ki nga putunga rino nui o te Hamersley Basin i Ahitereiria ki te hauauru, engari ka kitea ano i etahi atu rohe rino penei i te Pilbara, Yilgarn, me te Middleback Ranges.

Ehara i te mea he mea nui te goethite i runga i te matawhenua, engari he uara ahurea me te ohanga. E hia mano tau nga roopu tangata whenua o Ahitereiria e whakamahi ana i te goethite i te ahua o te puaa kowhai kowhai mo nga mano tau mo te peita ana me te toi tinana. I enei ra, kei te whakamahia tonutia te goethite e nga momo ahurea huri noa i te ao mo nga mahi toi, whakapaipai, tae kai, aha atu.

I tua atu, he mahi nui te goethite i roto i te ohanga o Ahitereiria hei kohuke matua o te kohu rino, e whakamahia ana hei hanga maitai. Ko Ahitereiria te kaihoko rino nui rawa atu o te ao, he nui te whai waahi a te umanga ki nga moni hoko ki waho i te whenua. I te tau 2022, he nui te $120 piriona i puta mai i Ahitereiria mai i te kawe mai i nga taonga rino, a he maha nga tangata e mahi ana te umanga.

I te tipu haere tonu o te hiahia mo te rino, he mea nui kia kitea me te mohio ki nga putunga rino hei whakapumau i te oranga tonutanga o nga hokonga rino o Ahitereiria. I tua atu, me te aro ki te whakaheke i nga tukunga, kei te tirotirohia e Ahitereiria nga tikanga hanga rino para iti hei whakaiti i te paanga taiao o te hanga rino.

Hei whakamutunga, ehara te goethite i te kohuke noa e whakakakahu ana i nga whenua o Ahitereiria engari he waahanga nui o te hitori o te whenua, te ahurea taketake, me te ohanga. Ko tana hanganga me te noho ki roto i nga putunga rino nui kua hanga te whenua me te whai waahi nui ki te oranga ohaoha o Ahitereiria.