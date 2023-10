Ko te rangatira o te tari mokowhiti a Ruhia a Yuri Borisov i whakapuaki i nga awangawanga mo nga taputapu tawhito i runga i te International Space Station (ISS). Ko te korero a Borisov i puta mai i muri i te wahanga o Rūhia o te ISS e kite ana i te toru o nga rerenga whakamatao i roto i te iti iho i te kotahi tau, ka puta nga patai mo te pono o te kaupapa mokowhiti rongonui a Russia.

E ai ki a Borisov, ko nga taputapu a Ruhia i runga i te ISS kua neke ake i te waa e kiia ana. I kii ia "e waru tekau paiheneti o nga taputapu a Ruhia kei tua atu i te waa whakamana," e whakaatu ana i te hiahia tere mo nga whakahou me nga whakakapinga. Ka puta ake nga awangawanga mo te kaha o te wahanga o Ruhia ki te mahi pai i runga i te ISS.

I roto i nga tekau tau kua pahure ake nei, he maha nga raruraru kua pa ki te kaupapa mokowhiti a Ruhia. Mai i te whakakorenga o te USSR i te tekau tau atu i 1990, kua raru te kaupapa, tae atu ki te ngaronga o nga miihana e rua o Mars me te tirotiro i te marama. Ko te tukinga tata o te misioni Luna-25, 16 tau te roa ki te whakawhanake, kua kaha ake te whakanui i nga wero e pa ana ki te umanga mokowhiti a Ruhia.

I whakaae a Borisov me whakapai ake, me te whakanui i te hiranga o te ako mai i nga hapa me te mahi ki te whakatika. I kii ia ko nga putea pohehe he mea whai waahi ki te whakawhanaketanga roa o Luna-25. Ahakoa enei raruraru, kua whakapuaki te Perehitini o Ruhia a Vladimir Putin i tana pono ki te haere tonu i te kaupapa o te marama o Ruhia.

Ko te rängai mokowhiti a Rähia e raru ana ki nga raruraru putea me nga mahi pirau, i aukati i te ahunga whakamua i nga tau tata nei. Engari, kei te haere tonu nga mahi ki te whakatika i enei take me te whakarite kia angitu nga mahi mokowhiti a Ruhia.

FAQ:

Q: E hia nga tau o nga taputapu Russian i runga i te ISS?

A: E ai ki te rangatira o Roscosmos Yuri Borisov, 80% o nga taputapu Ruhia i runga i te ISS kei tua atu i tana wa whakamana.

Q: He aha nga raruraru kua pa ki te kaupapa mokowhiti a Russia?

A: Kua raru te kaupapa mokowhiti a Ruhia, tae atu ki te ngaronga o nga miihana e rua o Mars me te tirotiro mo te marama.

Q: Kia pehea te roa o te mahi a Luna-25 ki te whakawhanake?

A: Ko te misioni Luna-25 i 16 tau ki te whakawhanake.

Q: He aha nga wero e pa ana ki te waahanga mokowhiti a Ruhia?

A: Ko te rängai mokowhiti a Ruhia e anga ana ki nga raruraru putea me nga mahi kino. Heoi, kei te whakapau kaha ki te whakatika i enei take.