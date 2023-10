Ko te rangatira mokowhiti a Roscosmos o Moscow i whakatangi i te whakaoho mo te ahua o nga taputapu a Ruhia i runga i te International Space Station (ISS). Whai muri i te rerenga whakamatao o te teihana, te tuatoru i roto i te iti iho i te kotahi tau, kua puta nga patai mo te pono o te kaupapa mokowhiti a Ruhia. Ko te mea nui, ko te nuinga o nga taputapu a Ruhia i runga i te ISS kua neke ake i tana waa whakamana, ka puta he awangawanga mo tana mahi me te roa o te oranga.

Ko te rangatira o Roscosmos a Yuri Borisov i whakanui i te tere o te ahuatanga i te wa o te korero pouaka whakaata. I te wa i whakamanahia te waahanga Ruhia o te ISS ki te whakahaere tae noa ki te 2028, kua hipa ke atu i nga waa e whakaaetia ana. Inaa, ko te 80% o nga taputapu Ruhia kei runga ake i te waa whakamana, e whakaatu ana i te hiahia mo te aro tonu me te whakahou ake.

Ko enei whanaketanga tata nei ka whakamarama i nga wero e pa ana ki te kaupapa mokowhiti a Moscou. Ko te hinganga o te USSR he whiu nui ki ana mahi paionia. Mai i tera wa, mai i te korenga o nga misioni o Mars ki te ngaronga o tana rangahau marama tuatahi i roto i te tata ki te haurua rau tau kua raru te kaupapa. Ko te tukinga tata o Luna-25, he 16 tau te roa ki te whakawhanake, kua tino whakaaro.

I whakaae a Borisov ki te hiranga o te aitua o Luna-25 me te kii i te roa o te wa whanaketanga ki te kore e riterite nga putea. I whakanuia ano e ia te mea nui kia kaua e whakatupato i te roopu rangatahi e haangai ana mo te hanga o te tirotiro. Engari, i kii ia kia whai hua nga akoranga mai i te ahuatanga, me whakatika nga he, me mahi tonu.

Kua roa te rangai mokowhiti a Ruhia i raru i nga raruraru putea me nga mahi pirau, ka aukati i te ahunga whakamua. Heoi, ahakoa enei wero, i whakamanahia e te Perehitini a Vladimir Putin i te marama o Hepetema ka mau tonu te kaupapa o te marama a Ruhia, e whakaatu ana i te kaha o te whenua ki te torotoro haere i te waahi.

