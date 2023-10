Ka whakauruhia e nga Cosmonauts Ruhia nga taputapu i te wa o te hikoi i te teihana mokowhiti o te ao

I tutuki pai a Oleg Kononenko raua ko Nikolai Chub o Ruhia he hikoi mokowhiti i te Teihana Mokowhiti o te Ao, me te whakauru i nga taputapu tino nui ki te Poisk Mini Research Module. Ko te hikoi mokowhiti, neke atu i te 7 haora te roa, i kite nga cosmonauts ka huri ki te waahanga Nauka, i reira i whakauruhia ai e ratou nga punaha nano-satellite me nga taputapu korero.

I roto i te hīkoi ātea, i tūtaki a Kononenko rāua ko Chub i te whakaroa iti ki te whakauru katoa i te punaha amiorangi, ka roa te roa o a raatau mahi. Heoi, i tutuki pai i a raatau te whakaurunga o nga taputapu korero ki roto i te waahanga. Ko te whakaurunga o te punaha nano-satellite ka mahia i roto i te hikoi mokowhiti a meake nei.

Ko tenei misioni i tohu te tuaono o nga hikoi mokowhiti mo Oleg Kononenko, he tohunga mokowhiti me te whai wheako nui mo te hikoi mokowhiti. Koia te hīkoi ātea tuatahi a Nikolai Chub, e whakaatu ana i ngā pūkenga me te urutau o ngā manuao i a rātou e mahi tahi ana i roto i ngā āhuatanga wero o waho.

Ma te titiro whakamua, ko nga Kairangirangi NASA a Loral O'Hara raua ko Jasmin Moghbeli kua whakaritea ki te mahi i te hikoi mokowhiti i te Oketopa 30. Ko ta raua misioni, kua whakaritea kia 6 me te hawhe haora te roa, ka uru ki nga mahi tino nui i te Teihana Mokowhiti o te Ao.

Ko tenei mahi mahi tahi i waenga i nga kairangi rererangi a Ruhia me NASA e whakaatu ana i te hiranga o te mahi tahi o te ao ki te torotoro waahi. Ma te whakakotahi i nga tohungatanga me nga rawa, ka taea e nga iwi te eke ki nga taumata whakahirahira i roto i te rangahau putaiao me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te kaupapa o te hikoi atea?

Ko te kaupapa o te hikoi mokowhiti ki te whakauru i nga taputapu, tae atu ki te nano-satellite me nga punaha taputapu korero, i roto i te Poisk Mini Research Module i te International Space Station.

2. E hia te roa o te hikoi mokowhiti?

Tata ki te 7 haora me te 41 meneti te roa o te hikoi mokowhiti, he paku roa ake i te 6 haora me te 52 meneti i whakaritea na te roa o te whakaurunga o te punaha amiorangi.

3. He aha te hiranga o te miihana mo nga kairangi rererangi NASA?

Ko nga Kairangirangi NASA a Loral O'Hara raua ko Jasmin Moghbeli kua whakaritea ki te mahi i te hikoi mokowhiti i te Oketopa 30, me te whai waahi ki nga mahi me nga mahi e haere tonu ana i te International Space Station.

4. He aha te mea nui o te mahi tahi o te ao ki te torotoro atea?

Ko te mahi tahi o te ao ka taea e nga iwi te whakakotahi i nga tohungatanga me nga rauemi, e arahi ana ki nga rangahau putaiao hou me nga ahunga whakamua i roto i to maatau mohiotanga ki te ao. Ko te mahi tahi e whakatairanga ana i nga whainga tahi me te painga ki te hapori mokowhiti o te ao.