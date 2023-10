Ka Whakarewahia e nga Cosmonauts Ruhia te Taurangi Tauira i te Haahi Mokowhiti ki te Ako i nga Raa Ra

Ko nga kaitirotiro a Ruhia a Oleg Kononenko raua ko Nikolay Chub i angitu te whakarewatanga o te tauira amiorangi "Parus-MGTU" i te wa e whakahaere ana i te hikoi mokowhiti. Hei waahanga o te whakamatautau, ko te whainga o te amiorangi ki te tirotiro i te nekehanga o nga ra o te ra. Ko te taputapu whakarewanga, i whakawhanakehia e nga tauira o te Whare Wananga Hangarau a Bauman Moscow State, e whakarite ana i te arai raina mo te nanosatellite, e whakarato ana i tetahi whakaritenga tino nui mo te tuku peerangi a meake nei.

Ko te whainga tuatahi o te hikoi mokowhiti a Kononenko me Chub ko te wetewete i te kohanga radiator tuarua o te kōwae “Nauka” mai i te koropiko kōwae matua. I tika tenei mahi na te pakarutanga i puta i te Oketopa 9. I tirotirohia, i whakaahuatia e nga kaiaorangi te waahi kaore i hiritia, i taea ai e nga tohunga o te Ao te tātari me te whakatau i te takenga o te pakarutanga.

Whai muri i te tukunga o te peerangi, ka tirotirohia e nga kaiaorangi te whakatakotoranga o te ra o te ra, me te tumanako ko nga whakarereketanga ki te roanga o te ra e kitea ana ki nga matūriki-a-ra ka ngawari te pana o te waka mokowhiti me nga whakarereketanga orbital.

I tua atu i te whakarewatanga o te amiorangi, i whakahaerehia ano e Kononenko me Chub tetahi whakamatautau radar e kiia nei ko "Napor-MiniRSA" i runga i te waahanga "Nauka". Ko te whainga o te whakamatautau ki te aro turuki i te mata o te whenua mo nga take taiao, ohorere, me nga kaupapa whakahaere rawa. Ko te Rocket and Space Corporation "Energia" te kaiarahi.

I a raatau hikoi mokowhiti, mena ka tukuna he wa taapiri, ka whakakapi a Kononenko raua ko Chub i nga pereti whakamarumaru e whakamau ana i nga taura ki o raatau tuunga i runga i te waahanga ratonga "Zvezda". Ma tenei mahi nui e whakarite te mahi tika me te haumarutanga o te kōwae.

I timata te waahi mokowhiti i te 20: 49 wa Moscow (17: 49 UTC, 23: 19 IST), me te whakatuwheratanga o te Waahanga Rangahau Iti "Poisk" pao. Ka pau katoa te 6 haora me te 52 meneti i waho o te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ko tenei miihana motuhake e tohu ana i ta raatau hikoi mokowhiti tuatahi mai i te taenga ki te ISS i te Mahuru 15, 2023, na ko te tuaono o nga hikoi mokowhiti a Ruhia o te tau. I a Chub e haere ana ki waho o te ISS mo te wa tuatahi mo te mahi, koinei te hikoi tuaono o Kononenko.

