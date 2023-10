New Horizons: Ruhia Cosmonauts Whakahaere Mokowā Mokowā maumahara ki te hinga i nga wero

E rua nga manuao a Ruhia, a Oleg Kononenko me Nikolai Chub, i mahi i tetahi hikoi mokowhiti i te Oketopa 25, neke atu i te whitu haora, ki te hinga i nga momo wero kei waho o te International Space Station (ISS). He maha nga mahi whakahirahira i roto i ta raatau kaupapa, tae atu ki te whakaurunga o te punaha whakawhitiwhiti radar waihanga me te tuku i te nanosatellite hei arotake i te hangarau whakatere ra. I tua atu, i tirotirohia e nga kaiakikorangi te radiator tuara o waho i runga i te waahanga taiwhanga o Nauka multipurpose taiwhanga, no tata nei i pa ki tetahi take rerenga whakamatao.

I te wa o te hikoi mokowhiti, i pai te whakauru a nga cosmonauts i te punaha korero radar, engari mo tetahi take iti me tetahi o nga panui, ka whakatauhia i muri mai. I tua atu, karekau te ra o te nanosatellite i tino matara, i kitea e nga kaamera i tana wehenga atu i te teihana.

Ko te tirotiro i te whakamaarama whakamahana i puta ohorere i te tukunga ohorere o te mirumiru whakamatao i te wa e tirotirohia ana te waahi turuturu. Waimarie, karekau te mea whakamahana i tukuna ki te pa ki nga kakahu o nga aahua.

Hei whakapumau i te ma o te teihana mokowhiti, i ata tirotiro a Kononenko raua ko Chub i o raua kakahu mokowhiti o Orlan me nga taputapu mo nga tohu whakamatao i mua i te kuhu ano ki te teihana. I murua ano e ratou a raatau taputapu i muri i te pehanga, ka whakaiti i te whakaurunga o nga mea poke. Ko nga toenga o nga mea poke ka tere te whakakore i roto i te teihana mokowhiti ma te whakamahi i etahi atu tikanga tātari.

Ko tenei hikoi mokowhiti rongonui i tohu i te misioni 268th i whakatapua ki te whakahiato, ki te pupuri, ki te whakarei ake i te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ahakoa kua oti e Kononenko nga hikoi mokowhiti e ono, koinei te haerenga tuatahi a Chub ki te whanuitanga o te waahi.

Ko te tari mokowhiti a Rūhia, a Roscosmos, i tohu i mua i te pakaru i runga i te radiator taapiri o te waahanga Nauka. Otirā, kei te mahi tika tonu te radiator tuatahi o te kōwae, e tautoko ana i ngā tukanga whakamatao i roto i te kōwae me te kore he pānga kino ki nga kaimahi, ki nga mahi a te teihana.

Mo te haumaru, ka whakatau a NASA ki te hiki i nga haerenga mokowhiti e rua i tenei marama. Ko nga ra kua whakaritea mo te hikoi mokowhiti e uru ana ki a Loral O'Hara te kaitirotiro rererangi a te NASA me te kaitirotiro ESA a Andreas Mogensen, tae atu ki te haerenga mokowhiti e whakaatu ana i nga kaiwhakatere o te NASA a Loral O'Hara me Jasmin Moghbeli, kaore ano kia panuitia.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha nga mahi i whakatutukihia e nga Kaihoko Ruhia i a raatau hikoi atea?

A: I whakauruhia e nga cosmonauts tetahi punaha whakawhitiwhiti radar waihanga, ka tukuna he nanosatellite, ka tirotirohia te radiator taapiri o waho ki te waahanga Nauka.

P: I hurahia te rere o te ra o te nanosatellite?

A: Kao, ka kitea e nga kaamera karekau te ra o te ra i matara katoa i tana wehenga atu i te teihana.

P: I puta he take ki te punaha radar i te wa o te hikoi mokowhiti?

A: Ko tetahi o nga panui o te punaha radar kaore e taea te whakauru katoa, engari ko te whakarereketanga e tika ana ka mahia i te waa.

Q: He aha te mea i puta i te wa e tirotirohia ana te radiator taapiri?

A: I tukuna he mirumiru whakamatao ohorere i te waahi leakage, ahakoa kaore i pa ki nga huu o nga kaihoe.

Q: I pehea te whakarite a nga kaihoe i te ma o te teihana mokowhiti i muri i te hikoi atea?

A: I mua i te kuhu atu ano ki te teihana, ka tirotirohia e nga kaiakikorangi o ratou kakahu mokowhiti me o raatau taputapu mo nga tohu whakamatao ka murua ina tika. I murua ano e ratou o raatau taputapu me te whai i etahi atu tikanga tātari hei whakakore i nga toenga poke.

P: E hia nga hikoi mokowhiti kua oti i a Oleg Kononenko raua ko Nikolai Chub a cosmonaut?

A: Kua oti e Kononenko nga hikoi mokowhiti e ono, i te mea koinei te hikoi mokowhiti tuatahi a Chub.