Kua whakaaetia e te Perehitini o Ruhia a Vladimir Putin mo tetahi kaupapa hou e whai ana ki te hanga i tetahi Teihana Orbital, e tohu ana i te pono o te whenua ki te whakawhanaketanga o tana ahumahi mokowhiti. Ka puta mai te nekehanga i te wa e anga ana te kaupapa rererangi tangata a Ruhia ki tetahi wa kei te heke mai, e whakawhirinaki nui ana ki te International Space Station (ISS).

Ko te panui i mahia e te rangatira o Roscosmos Yuri Borisov, nana i whakanui te hiahia ki te whakarite i te haere tonu o te kaupapa mokowhiti a Russia i runga i te marama o te hekenga o te ISS ki te whenua i te tau 2030. I whakaae a Borisov ki te mahi nui ki te tarai i te waahi i waenga i te mutunga o te ISS. me te whakaotinga o te teihana a Ruhia, e kii ana "kaore te ISS i reira, kaore ano te teihana a Ruhia."

He wawata nui te wataka o te kaupapa, me nga mahere ki te whakarewa i te waahanga pūtaiao me te hiko, te waahanga tuatahi o te teihana orbital, hei te mutunga o te tau 2027. Ko nga waahanga o muri mai kua whakaritea mo te whakarewatanga i waenga i te 2028 me te 2030. Ko te tumanako kia tukuna nga kaihopu tuatahi ki te te teihana e ono marama i muri mai i te whakarewanga o te kōwae tuatahi.

Ahakoa kua raru te kaupapa mokowhiti a Ruhia i nga tau tata nei, kei te kaha tonu te whenua ki te ahu whakamua i ana mahi torotoro mokowhiti. Ahakoa nga wero geopolitical, tae atu ki te wehe i muri i te whakaekenga o Ukraine, e whai ana a Ruhia ki te whai mana ano ki te tirotiro mokowhiti.

Kaore i rite ki a Haina, nana i tuku angitu tana ake teihana mokowhiti me te u i nga hoia, me nga mahere a NASA ki te haere ki tua atu o te ISS ki te Marama i te taha o nga hoa penei i te European Space Agency, kua raru a Russia. Ko te mea nui, ko te kaihopu hou o Ruhia, ko Luna 25, i rahua i tana ngana ki te taunga ngawari, ka waiho he tohu wera ki te mata o te Marama.

I tenei wa, ko te aro nui a Ruhia ki te hanga hao, whakamatautau me te whakarewatanga o tana waahanga teihana mokowhiti tuatahi i roto i nga tau e wha. Ma o ratou kanohi e titiro ana ki te heke mai, e tumanako ana a Russia ki te whakaora i tona ingoa i roto i nga taputapu mokowhiti me te whakarite i tana waahi ki te torotoro i te ao.

