Ka whakaatuhia e nga Roosters nga Mahinga Whakaaetanga Whaiaro, Nga Tohu Akoranga Hou

He rangahau tata nei i whakahaerea e te roopu o nga kaimatatai hinengaro me nga tohunga hinengaro mai i te Whare Wananga o Bonn me te Whare Wananga o Bochum i Tiamana kua puta he taunakitanga pea e kii ana ka mau nga tikaokao ki te mohio ki a ia ano. I hangaia e nga kairangahau nga whakamatautau hou e pa ana ki nga whakaata hei whakatau mena ka taea e nga tikaokao te rereke i o raatau ake ahua mai i tetahi atu tikaokao.

Kua kitea e nga rangahau o mua he maha noa nga momo kararehe ka taea te mohio ki a ia ano, penei i te makutu, etahi makimaki, arewhana, me nga aihe. Ko enei rangahau ko te tirotiro i te urupare a te kararehe ki tetahi tohu i runga i tona kanohi, tinana ranei ina kite ana i tana whakaata i roto i te whakaata. Heoi, i te mea he maha nga kararehe karekau he peka, he taapiri ranei e tika ana mo enei whakamatautau, me hanga e nga kairangahau etahi tikanga rereke.

I tohua te tikaokao hei kaupapa mo tenei rangahau na runga i o ratou ahua whanonga. Kua kitehia he maha nga tangihanga o nga tikaokao ina pa atu ki nga kaipahua, me te noho ata noho i roto i nga taiao kore. I whai hua te roopu rangahau i tenei ahuatanga ki te whakahaere i a raatau whakamatautau tohu-whaiaro.

I te wa o nga whakamatautau, ka whakatakotoria he tikaokao kotahi ki roto i tetahi waahi kua wehea e te waea waea. I tera taha o te mata, ka tuuhia tetahi atu tikaokao ki etahi whakamatautau, ka noho kau te waahi ki etahi atu. I tua atu, i whakapirihia he whakaata ki te mata i etahi whakamatautau, ka aukati i te tirohanga o te tikaokao i muri. Hei whakamohio i te riri ka taea, ka whakaatuhia e nga kairangahau te ahua o te hawk ki runga i te tuanui i etahi whakamatautau.

I te wetewete i nga whanonga me nga tangi o nga tikaokao, ka kitea e te roopu rangahau ko te noho mai o tetahi atu tikaokao i tera taha o te mata ka tino piki ake te tangihanga. Ko te mea whakamiharo, i puta mai tenei whakautu ahakoa ka kite te tikaokao i tana ake whakaata i roto i te whakaata, kaore ranei. Ko tenei kitenga e mohio ana nga tikaokao ko te ahua whakaata ehara i te ahua o tetahi atu tikaokao, e tohu ana i te ahua o te mohio ki a ia ano. I tua atu, e kii ana te rangahau ka whakawhirinaki nga tikaokao ki nga tohu tirohanga, kaua ki nga tohu whakarongo, hongi ranei hei whakatau i te pono o to ratau taiao.

Ko tenei rangahau ka whai waahi ki to maatau mohio ki nga pukenga hinengaro o nga tikaokao me te whakawhānui ake i te repertoire e mohiotia ana mo te mohio-whaiaro i roto i te rangatiratanga kararehe. Ko etahi atu rangahau mo tenei waahanga ka whakamarama i te whanaketanga me te whanaketanga o te mohio-whaiaro puta noa i nga momo rereke.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te whakamihi-whaiaro?

Ko te whakamohiotanga ki a ia ano e pa ana ki te kaha o te tangata ki te kite me te mohio ko te whakaata, te ahua ranei i roto i te whakaata e whakaatu ana i a ia ano, kaua ki tetahi atu mema o te momo momo.

Ko wai nga kararehe kua whakaatu i te mohio ki a ia ano?

Kua kitea e nga rangahau o mua ko etahi o nga kararehe e mohio ana ki a ia ano, ko nga makutu, etahi makimaki, arewhana, me nga aihe.

He aha nga tikaokao i whiriwhiria mo tenei ako?

I tohua te tikaokao hei kaupapa mo tenei rangahau na te kaha ki te whakaatu i nga tangi motuhake (tangi) ina pa ana ki te whakatuma, ki etahi atu tikaokao ranei.

I pehea te whakahaeretanga o nga whakamatautau?

Ko nga whakamatautau ko te whakanoho i te tikaokao ki roto i te waahi kua wehea me te mata waea. I tera taha o te mata, ka whakatakotoria he tikaokao, ka waiho ranei kia takoto kau. I etahi whakamatautau, na te whakaata i aukati i te tirohanga o te tikaokao. I etahi wa, ka tohuhia he ahua o te hawk ki runga i te tuanui hei whakauru i te riri.

He aha nga tino kitenga o te rangahau?

I kitea e te rangahau he nui ake te tangi o nga tikaokao i te wa e mohio ana ratou ki te noho mai o tetahi atu tikaokao i tera taha o te mata, ahakoa ka kite ratou i o raatau ake whakaata i te whakaata. E tohu ana tenei ka mau te tikaokao i te ahua o te mohio ki a ia ano, me te whakawhirinaki nui ki nga tohu ataata hei whakatau i te mooni o to taiao.