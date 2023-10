Kei te mohio nga tikaokao ki a ratou ano i roto i te whakaata? He Maramatanga He Akoranga Hou

He rangahau hou i whakahaerehia e nga kairangahau mai i nga Whare Wananga o Bonn me Bochum, me te MSH Medical School Hamburg, e wero ana i te maaramatanga o te mohiotanga manu. Ko te whainga o te rangahau ki te tirotiro i te mohiotanga ki a ia ano i roto i nga heihei, ina koa ko te aro ki nga tikaokao me to raatau mohio ki a ratau i roto i te whakaata.

I nga wa o mua, kua whakamahia te "Mark Test" ki te aromatawai i te mohio-whaiaro i roto i nga kararehe. Heoi, kua puta mai i tenei whakamatautau nga hua koretake, e arahi ana i nga kairangahau ki te rapu huarahi e pa ana ki te taiao. I whakatau a Sonja Hillemacher me Takuta Inga Tiemann, i te mahi tahi me Ahorangi Dr. Dr. hc Onur Güntürkün, ki te tirotiro i nga whanonga maori o te tikaokao ki te hoahoa i tetahi whakamatautau pai ake.

Na roto i te kaha o nga tikaokao ki te whakaputa waea whakaoho ki te whakatupato i o raatau hoa mo nga kaipahua pea, ka whakaaro nga kairangahau he whakamatautau hou. I hangaia e ratou he taiao whakahaere e taea ai e nga tikaokao te kite i a raatau ano i te wa e wehea ana e te matiti. I te wa i tukuna mai ai te whakatumatuma a te kaipahua, he nui ake te nui o nga waea whakaohooho a nga tikaokao ki te whakatairitea ki te wa e noho takitahi ana ratou.

I runga i enei kitenga, i whakauruhia e nga kairangahau he whakaata ki te taiao whakamatautau ki te tirotiro mena ka whakautu nga tikaokao me nga waea whakaoho i te kitenga i o raatau ake whakaata. Ko te mea whakamiharo, he iti noa iho nga waea a nga tikaokao, e tohu ana kaore ratou i kii i o raatau whakaaro he manu kee.

Ko enei hua ka whakawero i nga whakaaro o mua mo te mohiotanga o te tikaokao. E kii ana a Sonja Hillemacher, ahakoa ka mohio nga tikaokao ki o raatau whakaaro, ka whakamaoritia e ratou te hinonga whakaata he kore-whakawehi, ka heke te waea whakaoho.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o nga tikanga e pa ana ki te horopaki i roto i nga whakamatautau whanonga me te akiaki i te huringa o te tirohanga me te tikanga i roto i nga rangahau mohio kararehe. Ma te whai whakaaro ki nga whanonga me nga taiao o nga kararehe, ka kitea e nga kaiputaiao nga tirohanga hou mo o raatau mohiotanga.

FAQ:

Q: He aha te "Mark Test"?

Ko te "Mark Test" he tikanga tuku iho hei aromatawai i te mohio-whaiaro i roto i nga kararehe. Ko te whakatakoto i tetahi tohu tae ki runga i te kararehe ka kitea noa ma te whakaata whakaata. Mena ka whakaatu te kararehe i te mohio ki te tohu ma te taunekeneke ki a ia i roto i te whakaata, e tohu ana i te mohio ki a ia ano.

P: He aha nga kitenga o te rangahau mo te mohiotanga o te tikaokao?

I kitea e te rangahau he iti ake nga waea whakaohooho i tukuna e te tikaokao ina kite ratou i o ratou ake whakaata i roto i te whakaata i te wa i kite ratou i tetahi atu tikaokao. Ko te tohu tenei ka mohio pea nga tikaokao ki o raatau whakaaro, ahakoa ki ta ratou whakaaro he hinonga kore whakatuma.

P: He pehea te paanga o tenei rangahau ki nga motika kararehe me te oranga?

Ko te rangahau e whakanui ana i te hiranga o te whakaaro ki nga whanonga me nga taiao o nga kararehe i roto i nga whakamatautau whanonga. Ma te pai ake o te mohio ki te mohio kararehe me te mohio ki a ia ano, ka taea e tatou te tohe mo te whakapai ake i te oranga me nga tika mo nga momo momo, ina koa i nga waahanga penei i te ahuwhenua me te rangahau.