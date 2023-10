Te Rapu i nga awa Stellar: Te Mahi a Nancy Grace Roman Space Telescope a NASA

Kua roa te hunga kaitoi whetu e whakapoapoa ana ki nga awa whetu, nga roopu ngoikore o nga whetu e huri haere ana i nga tupuni. Ko enei awa e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hanganga me te whanaketanga o nga tupuni. Hei kimi me te ako i enei awa whetu, ka whakamahia e nga kaitirotiro whetu nga momo tikanga, ko tetahi o enei ko te huri i te marama me te pouri i roto i nga whakaahua, he rite ki nga whakaahua kino, engari ka horahia ki te whakaatu i nga awa ngoikore.

Ko nga whakaahua tae o nga tupuni e tata ana ka whakahiatohia ki te tauine, e whakaatu ana i nga kopae e kitea ana e karapotia ana e te maha o te hau wera kua tauhiuhia ki nga whetu rara. Ko enei rohe marumaru e mau ana i ia tupuni me nga tohu matua o nga awa whetu.

Heoi, he herenga nga kitenga o naianei. Ko te Nancy Grace Roman Space Telescope e haere ake nei, i hangaia e NASA, e tika ana kia huri i to maatau mohiotanga ki nga awa whetu. Ka whakatauhia e te telescope nga whetu takitahi, kia kaha ake ai te maarama ki nga taupori whetu o ia awa.

Ma te Nancy Grace Roman Space Telescope ka taea e nga kaitoro arorangi te ako i nga awa whetu i roto i nga momo momo tupuni. Ma te mataki i nga awa rereke o te rahi o nga tupuni rereke, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te rereketanga me te takenga mai o enei hanganga.

Ko nga awa whetu he mea nui ki te ako i te hanganga me te whanaketanga o nga tupuni. He toenga o nga tupuni iti i wahia e te kaha o te kaha o nga tupuni nunui. Ma te wetewete i nga ahuatanga o nga awa whetu, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te hura i nga taunekeneke uaua i waenga i nga tupuni puta noa i te hitori o te ao.

Ko te Nancy Grace Roman Space Telescope e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau kaha ki te ako i nga awa whetu. Ko ona kaha ki te whakatau i nga whetu takitahi me te maataki i tetahi tauira nui atu o nga tupuni ka whai waahi ki to maatau mohio ki enei ahuatanga whakamiharo me te whakamarama i nga mea ngaro o te kukuwhatanga tupuni.

