Wewete i nga mea ngaro o nga pahūtanga Stellar: INFUSE Mission ki te Ako i nga toenga o te Cygnus Loop Supernova

I roto i te whanuitanga o te rangi o te po, ko nga toenga supernova o Cygnus Loop e mau ana i te hiahia o nga kaitirotiro whetu me nga whetu whetu. Ko tenei ahuatanga o te rangi, e tata ana ki te kahui whetu o Cygnus (Rina mo te "swan"), ko te toenga o te whetu nui kotahi i hinga i raro i tona kaha ake, ka hū ki roto i te supernova tata ki te 20,000 tau ki muri. Inaianei, kua whakaritea he miihana pakaru whenua e kiia nei ko INFUSE, e whai ana ki te whakamarama i nga mea ngaro e pa ana ki nga pahūtanga whetu me o raatau mahi ki te hanga tinana tiretiera hou.

Ko te INFUSE, e tu ana mo Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, ka whakamahi i tetahi taputapu toi hou e whakakotahi ana i te whakaahua me te hiranga ki te mataki i nga toenga supernova Cygnus Loop. Na roto i te hopu i te rama-karauri-muri i tukuna i te wa e tuki ana te ru o mua ki roto i nga pukoro hau makariri i roto i te tupuni Milky Way, ka homai e INFUSE he tirohanga tino nui ki te hihiri me te whakawhiti hiko o nga supernovae.

Ko nga supernovae, penei i te tangata nana i hanga te Cygnus Loop, ka whai waahi nui ki te hanganga o nga tupuni. Ko enei mahi pahū ka marara i nga konganuku taumaha ka mahia i roto i te matua o te whetu ki roto i te puehu me nga kapua hau a tawhio noa, ka mutu ka whakakotahi ki te hanga tinana tiretiera hou penei i nga aorangi, whetu, me nga punaha whetu katoa.

I arahina e Brian Fleming, he ahorangi rangahau i te Whare Wananga o Colorado Boulder, ko te kaupapa INFUSE e whai ana ki te ako i te toronga haere tonu o te Cygnus Loop. Ko tenei kapua nui, neke atu i te 120 tau-marama te whanui, ka toro haere tonu i te tere ohorere tata ki te 930,000 maero ia haora.

Ma tana taputapu auaha, ka hopu a INFUSE i nga whakaahua o te ru o mua, e whakaatu ana i te pāmahana hau mai i te 90,000 ki te 540,000 nga nekehanga Fahrenheit (50,000 ki te 300,000 nga nekehanga Celsius). Ma te whakakotahi i nga kaha o te atahanga me te hiranga, ka hanga e INFUSE he "puupapa raraunga" ahu-toru e whakarato ana i te maaramatanga matawhānui ki te hanganga, te pāmahana me te nekehanga o nga toenga.

Ko te whakarewatanga o te miihana roketi tangi INFUSE kua whakaritea mo Oketopa 29, 2023, mai i te White Sands Missile Range i New Mexico. I a tatou e timata ana i tenei haerenga putaiao, kei te pupuri a INFUSE i te oati mo te wetewete i nga mea ngaro o nga pahūtanga whetu, te whakatuwhera i nga tirohanga ki te hanganga o nga tinana tiretiera e whakamarama ake ana i to tatou mohiotanga ki te ao.

FAQ

Q: He aha te INFUSE?

Ko te INFUSE, ko Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment ranei, he miihana takirirangi tangi e whakakotahi ana i te atahanga me te hiringa ki te ako i nga toenga supernova Cygnus Loop.

Q: He aha te Cygnus Loop?

Ko te Cygnus Loop, e mohiotia ana ko te Veil Nebula, ko te toenga o te pahūtanga supernova i puta tata ki te 20,000 tau ki muri. Kei te taha o te kahui whetu o Cygnus i te rangi o te po.

Q: He aha nga supernovae?

Ko nga supernovae he mea pahū ka puta ina hinga te whetū nui i raro i tona kaha, ka tuku i te nui o te kaha. Ka whai waahi nui ratou ki te hanganga o nga tinana o te rangi me te tohatoha o nga konganuku taumaha ki te ao.

P: Ka pëhea te whai a INFUSE ki to mätau märamatanga ki ngä supernova?

Ka kapohia e INFUSE te rama matara-ultraviolet ka puta i te wa e pahekohe ana te ru o mua o nga toenga supernova Cygnus Loop me te hau makariri i te Milky Way. Ma te ako i tenei whakawhitinga hiko, ko te whai a INFUSE ki te whakarato i nga tirohanga hou ki nga hihiko me nga tukanga o nga supernovae.