Ko SpaceX te pana mo te Raihana Whakarewa Tere

Whakarāpopototanga: Kei te akiaki a SpaceX i te Federal Aviation Administration (FAA) kia tere ake te mahi o te tuku raihana. Kua reri te takirirangi Starship a te kamupene mo te whakamatautau rererangi tuarua engari kei te tatari kia whakamanahia e te ture. Ko te tumanako a SpaceX ka whakarewahia i te haurua tuatahi o Noema. I tenei wa, ka whakaaro a Virgin Galactic ki te rere i tana misioni tuaono i roto i nga marama e ono i te Whiringa-a-rangi 2. Kei te kaha nga kamupene whakarewanga iti ki te whakataetae ki nga utu iti a SpaceX mo nga misioni Falcon 9. Ko te mana nui o SpaceX i te maakete kua pa he "tino makariri" ki te umanga whakarewa iti. Ka tukuna e SpaceX nga huarahi whakarewanga riipene mo te iti iti iho i te $5,500 mo ia kirokaramu, he iti ake te utu i ta nga waka whakarewa iti whakatapua. E toru nga kamupene o Amerika, SpaceX, Blue Origin, me Virgin Galactic, kua tono kia roa ake te waa ako i mua i te whakatinanatanga o nga ture haumaru a te kawanatanga mo nga miihana rererangi tangata arumoni. Ko te moratorium 20 tau mo nga ture a te kawanatanga ka mutu hei te 1 o Hanuere.

Kei te kaha ake a SpaceX ki te whiwhi raihana whakarewanga tere mai i te Federal Aviation Administration (FAA). Kua oti i te kamupene nga whakaritenga e tika ana mo te whakamatautau rererangi tuarua o tana takirirangi Starship engari kei te tatari mo te whakaaetanga ture whakamutunga. Ko te ra tuatahi ka taea te whakarewatanga kei te haurua tuatahi o Noema. Ko Virgin Galactic, i tetahi atu taha, kei te whakarite mo tana misioni tuaono i roto i nga marama e ono, kua whakaritea mo te 2 o Noema.

Heoi, kei te raru nga kamupene whakarewa iti ki te whakataetae ki nga utu iti a SpaceX mo nga misioni Falcon 9. Kua kii nga kaiwhakahaere o te umanga ko te tuunga rangatira o SpaceX i te maakete he nui te paanga ki te umanga whakarewanga iti, he uaua ki a raatau te whakataetae mo te utu. I tenei wa ka tukuna e SpaceX nga huarahi whakarewatanga rideshare mo nga peerangi iti iti iho i te $5,500 mo ia kirokaramu. Ahakoa kua piki ake enei utu mai i te $5,000 tuatahi mo ia kirokaramu, kei raro tonu ratou i ta nga waka whakarewa iti kua whakatapua.

I tua atu, e toru nga kamupene US, SpaceX, Blue Origin, me Virgin Galactic, kua huihui mai ki te tono kia roa ake te waa ako i mua i te whakatinanatanga o nga ture haumaru a te kawanatanga mo nga miihana rererangi tangata arumoni. Ko te moratorium 20-tau o naianei mo nga ture a te kawanatanga ka mutu hei te Hanuere 1. E whakapono ana nga kamupene kaore ano kia tino pakeke te umanga ki te tango i nga ture haumaru hou, kei te mahi tahi ratou me te FAA me etahi atu tari a te kawanatanga ki te whakatu i tetahi haumaru hou. anga mo te kawe waka mokowhiti.

Rauemi:

– Puna 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Puna 2: Nga korero mokowhiti – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Puna 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/