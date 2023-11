Ko Venus Life Explorer Probe: Wewete i nga Mea ngaro o Venus

Ko te whanuitanga nui, ngaro o te waahi kua mau tonu i o maatau whakaaro me o maatau hiahia. I a tatou e torotoro ana i nga aorangi i roto i to tatou punaha solar, ko tetahi o nga tinana tiretiera i whakaohooho i to tatou hiahia - ko Venus. I mohiotia mo ona ahuatanga tino kino me te taiao kino, kua roa a Venus e kiia ana he ao kore he oranga. Heoi ano, ko nga ahu whakamuatanga o naianei mo te torotoro mokowhiti me te hangarau e whakawero ana i tenei whakaaro.

Ko Rocket Lab, te kamupene rererangi mokowhiti a Amerika, kei te timata i te kaupapa whakahirahira ki Venus - te miihana motuhake tuatahi o ona momo. Ko ta ratou kaupapa pakaru whenua, ko te Venus Life Explorer Probe, kua whakaritea ki te huri i to maatau mohiotanga ki tenei aorangi. Ahakoa ko Venus te ahua o te reinga i runga i te mata, he waahi kei runga ake i nga kapua kei reira nga ahuatanga hei tautoko i te oranga e mohio ana tatou.

Ko te whainga tuatahi o te Venus Life Explorer Probe he rapu i nga tohu o te oranga me te kimi matū pararopi i roto i nga kapua Venusian. He 20 kg noa iho te taumaha, ka eke tenei marautanga oro hau ki runga i te waka mokowhiti Whakaahua a Rocket Lab, ka rere ki runga i te toka hiko. I whakaritea mo te Hanuere 2025, kua anga a Rocket Lab ki te whakarewa i te tirotiro i te Hakihea 2024, i rite ki te misioni Shukrayaan a ISRO ki Venus.

Ka mau ki te Autofluorescence Nephelometer (AFN), ko te Venus Life Explorer Probe ka whai whakaaro nui ki te hanganga matū me te kiato aerosol o te hau Venusian. I roto i tana wahanga hohe e rima meneti, ka kitea e te rangahau nga ngota rauropi me te tirotiro i nga waahanga kapua rereke. Ko te mea e wehewehe ana i tenei miihana ko te whai hua o te utu, he iti iho i te $10 miriona te tahua. E whakaatu ana tenei i te kaha o nga miihana iti-utu me te iti o nga utu ki te whakahoki mai i nga hua putaiao nui.

Ko te mahi tahi a Rocket Lab me nga kairangahau mai i te Massachusetts Institute of Technology (MIT) rongonui e whakaatu ana i te hiranga me te pono o tenei kaupapa. He wahanga o nga Miihana Whetu o te Ata nui, he raupapa o nga haerenga e whai ana ki te aromatawai i te noho o te hau o Venus me te rapu oranga. Whai muri i te Venus Life Explorer Probe, ka tirotirohia e te maha o nga rangahau me nga parachute me nga utu utu motuhake mo te hau o Venusian mai i te tau 2026 ki te 2031. Ko te mutunga o te mutunga ka waiho hei tauira mo te hokinga mai i te tau 2041, ma te whakamahi i te papaa poihau me te toka iti mo te te tiki i nga tauira hau.

Ko te torotoro matawhānui o Venus ehara i te mea iti ki te Rocket Lab. Kei te whakamahere a NASA ki te whakarewa i nga miihana whakahirahira e rua, ko te Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging (DAVINCI) i te tau 2029, me te Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy (VERITAS) i te tau 2031. Ko nga mahi, kei te tata tonu tatou ki te wetewete i nga mea ngaro e huna ana i roto i te arai kapua o Venus.

I te wa e anga whakamua ana te tangata ki roto i te ao, ko te Venus Life Explorer Probe he tohu nui i roto i ta maatau rapu matauranga me te maarama. Ko te kitenga o te ora ki Venus e kore e huri noa i to tatou tirohanga ki te ao engari ka mura ano he wa hou mo te torotoro haere me nga mahi putaiao.

FAQ:

P: He aha te take i kiia ai he kino a Venus ki te oranga?

A: He tino kino nga ahuatanga o Venus, tae atu ki te haurangi matotoru me te pehanga teitei me te mahana ka eke ki te 480°C i runga i te mata.

P: He aha te whainga o te Venus Life Explorer Probe?

A: E whai ana te Venus Life Explorer Probe ki te rapu tohu o te oranga me te kimi matū pararopi i roto i nga kapua Venusian.

Q: Kia pehea te roa o te mahi tirotiro?

A: Ka kaha te tirotiro mo te rima meneti, ka kohia e ia nga korero whakahirahira mo te hau o Venus.

Q: He pehea te utu mo tenei miihana ki te whakataurite ki nga miihana NASA a meake nei?

A: He iti iho i te $10 miriona te utu o te Venus Life Explorer Probe, he iti ake te utu i nga miihana NASA a muri ake nei ka tata ki te $500 miriona te utu.

Q: He aha etahi atu misioni kua whakaritea mo te torotoro Venus?

A: Kua whakamaherehia e NASA nga misioni e rua, ko DAVINCI i te 2029 me VERITAS i te 2031, ki te torotoro haere i nga mea ngaro o Venus.