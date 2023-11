Komete 12/P Pons-Brooks: He Matakitaki Tirohanga hei Taria

He kometa whakahihiri, tapaina ko te "devil comet" na te ahua motuhake e rite ana ki nga haona e rua, kei te tere haere i roto i te punaha solar. Ko te Comet 12/P Pons-Brooks, e mohiotia ana i mua, ka whakatata tata ki te whenua i te puna, he tirohanga whakamataku ka kitea e te kanohi tahanga.

Ka tae atu ki tona perihelion, te waahi tata rawa atu o tona awhiowhio ki te ra, i te Paenga-whawha 21, 2024, ka haere tata atu tenei tangata haereere ki to tatou aorangi i te Pipiri 2. Ka whakaatu nga tohunga whetu ki te hopu i te ahua o te kometa i raro i te rangi marama me te pouri. i tenei wa, na te mea ka puta he kanapa e tika ana mo te mataki kore.

I a ia e tatari ana ki te huarahi mai, ko nga kaiwhaiwhai e mau ana i nga karu hiko teitei kua tukuna ki tetahi whakaaturanga whakamiharo. Ko Comet 12/P Pons-Brooks e rua nga pahūtanga i roto i nga marama kua hipa, kotahi i te marama o Hurae me tetahi atu i te timatanga o tenei marama. I nga wa e rua, ka kaha ake te kanapa o te kometa, me te pananga o te hau me te otaota hukapapa, ka hanga i te ahua whakahihiri o ona haona e rua. Ko etahi o nga kaititiro whetu kua whakataurite i te ahua i muri i te pahūtanga o te comet me te Millennium Falcon starship rongonui mai i te franchise "Star Wars".

Ko Eliot Herman te kaitirotiro arorangi runaruna, e whakamahi ana i nga telescope mamao i Utah, kua mau i nga whakaahua whakamiharo o Comet 12/P Pons-Brooks me ona haona rewera. Kei roto i te komete tetahi matua he puehu, hau, me te hukapapa, e karapotia ana e te kapua hau kanapa e kiia nei he koma. I te wa e kuhu ana te ra me te hihi o te ra ki te uho o te kometa, ka puta nga pupuhi tutu, he rite ki nga pahūtanga kua kitea.

Ahakoa kaore ano kia tino marama nga tikanga o te hanganga o nga haona rangitahi, ka whakapae nga tohunga i ahu mai i enei pahūtanga hukapapa. Ko te hangahanga o te kometa ka awe i te ahua o te hau me te kapua hukapapa ka puta, ka puta te pohehe o nga haona ka kitea mai i nga karu teretetiera.

I kitea i te tau 1812 e te tohunga arorangi Wīwī a Jean-Louis Pons, ā, i muri mai ka kitea ano e te kaitirotiro arorangi a William Brooks i te tau 1883, ka eke a Comet 12/P Pons-Brooks ki runga i te 71 tau te omio i te ra. No reira, i muri i tana tutakitanga tata i te puna, ka hoki atu ki te punaha solar o waho, ka puta ano i nga tekau tau mai i tenei wa.

Na tona tata tata ki te Ao, kei te rikarika nga kaitirotiro arorangi ki te ako i a Comet 12/P Pons-Brooks i mua i tana hurihanga huri noa i te ra, ka hoki whakamuri ki nga tahataha o to tatou noho tata. Otirā, he rite tonu tana huarahi ki te rourou katoa o te ra i te 8 o Paenga-whawha, 2024, he waahi onge ki te kite i te tata o te kometa ki te ra. E matapae ana a Eliot Herman ka taea e tenei huihuinga te maataki kanohi tahanga na nga ahuatanga ahurei o te rourou, e whakaatu ana i te harikoa mo te whakaaturanga me te whakaahua mai i Texas.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Comet 12/P Pons-Brooks?

A: Ko te Comet 12/P Pons-Brooks he taonga tiretiera e tohuhia ana e ona "haona" e rua o te hau me te hukapapa i riro ai te ingoa "devil comet."

P: Hei ahea a Comet 12/P Pons-Brooks ka kitea e te kanohi tahanga?

A: Ko te whakaaro ka kitea pea te komete me te kore e awhinahia e te telescopes i te puna o te tau 2024 ka tae ki tona waahi tata ki te whenua.

P: E hia nga wa ka tata mai a Comet 12/P Pons-Brooks ki te whenua?

A: Ko te Comet 12/P Pons-Brooks he 71 tau te roa o te orbital, ko te tikanga ka whakatata atu ki te punaha solar o roto me te Ao kotahi ia whitu tekau tau neke atu ranei.

P: He pehea te hanga o nga "haona rewera" o te kometa?

A: Ko te tikanga tika i muri i te hanganga o nga haona rangitahi o te kometa kaore ano kia tino marama. Heoi ano, e whakaponohia ana i ahu mai enei i nga pahūtanga kaha na te whakamahanatanga o te uho o te kometa na te ra me te hihi o te ra.

P: Ka taea e nga hū o te kometa te whakatuma mo te Ao?

A: Kao, karekau a Comet 12/P Pons-Brooks e noho kino ki to tatou ao. Ko ona pahūtanga me ana mahi ka whai waahi tuatahi ki te hanga i tetahi tirohanga matakitenga arorangi.