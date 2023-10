Ko te Hanganga o te Marama i Whakaatuhia: Nga Whakaaro Hou mai i nga Tioata Marama

Kua hohonu ake te maarama o nga kaiputaiao mo te hanganga o te marama me ona tau na roto i te tirotiro i nga tioata i kitea i roto i nga tauira toka i kohia i te wa o te misioni Apollo 17 i te tau 1972. I mua, i whakaponohia ko te marama i hanga tata ki te 4.4 piriona tau ki muri. Heoi, i runga i te tātaritanga o nga tioata zircon, ka kii nga kairangahau inaianei ko te marama he 40 miriona tau te pakeke ake i nga whakaaro o mua, no te 4.46 piriona tau.

Ko te whakapae matua mo te hanganga o te marama ko te paanga o tetahi mea te rahi o Mars ko Theia te tukinga ki te whenua o mua, nana i tuku te toka whakarewa ki te waahi. I te mutunga ka whakakotahi tenei otaota hei marama. Ahakoa e whakaaetia whānuitia ana te whakapae, he uaua te whakatau i te wa tika o te hanganga o te marama.

Ko nga tioata zircon i kitea i roto i te kongakonga toka i kohia e te kairangirangi a Harrison Schmitt kua whai waahi nui ki te whakatau i te tau o te marama. Ma te whakamahi i tetahi tikanga e kiia nei ko te atom probe tomography, i taea e nga kaiputaiao te whakaū i te tau o nga tioata, i hanga i muri i te paanga nui. Ko te noho mai o nga tioata zircon, e mohiotia ana he tino roa, i te whenua, i Mars, me nga tauira marama e whakaatu ana i to ratou hiranga ki te mohio ki nga hitori o mua o nga tinana tiretiera.

Ko te rangahau i whakahaeretia e te roopu kaiputaiao, i aratakina e te tohunga aahua a Philipp Heck, kua whakamarama i tetahi atu ahuatanga o te paanga o te marama ki runga i te whenua. Ko te tukinga i hanga ai te marama ka pa he kino ki runga i te whenua, he rereke te tere hurihuri. I tua atu, he mea nui te kaha o te kaha o te marama ki te whakapumau i te honga tuaka o te whenua, me te whakaroa i te tere hurihuri. Ko enei ahuatanga kua pa nui ki te ahuarangi o te whenua me tona kaha ki te pupuri i te oranga.

Ko te rangahau ehara i te mea he tino mohiotanga mo te hanganga o te marama me te hitori o te Ao, engari e whakaatu ana hoki i te hiranga o te tirotiro i nga taonga i kohia mai i nga miihana mokowhiti i whakahaerehia i nga tekau tau ki muri. Ko nga tikanga tātari matatau, penei i te atom probe tomography, i taea e nga kaiputaiao te hura korero hou mai i nga tauira i kohia i te wa o nga mahi a Apollo. Ko te rangahau me te torotoro haere tonu i te marama ka kore noa e whakanui i to tatou mohiotanga ki to tatou hoa noho tiretiera engari ka para hoki te huarahi mo te torotoro mokowhiti hohonu a muri ake nei.

FAQ

1. E hia nga tau o te marama?

I runga i te tātaritanga o nga tioata zircon, ka kii nga kaiputaiao inaianei ko te marama i hanga tata ki te 4.46 piriona tau ki muri, he 40 miriona tau te pakeke ake i nga whakaaro o mua.

2. I pehea te hanga o te marama?

Ko te whakapae matua mo te hanganga o te marama ko te paanga o tetahi mea te rahi o Mars ko Theia te tukinga ki te whenua o mua, nana i tuku te toka whakarewa ki te waahi. I te mutunga ka whakakotahi tenei otaota hei marama.

3. He aha te mahi a te marama ki te whakapumau i te whenua?

Ko te tukinga i hanga ai te marama ka pa he kino ki runga i te whenua, he rereke te tere hurihuri. He mahi nui te kaha o te aapapa o te marama ki te whakapumau i te honga tuaka o Papa, me te whakapoipoi i te tere hurihuri, i pa nui ki te ahuarangi o te Ao me tona kaha ki te pupuri i te ora.

4. I pehea te whakatau i te tau me te hanganga o te marama?

I whakatauhia te tau o te marama ma te tātari i nga tioata zircon i kitea i roto i nga tauira toka i kohia i te wa o te misioni Apollo 17. Ko nga tikanga matatau penei i te atom probe tomography i whakapumau i te tau o nga tioata, e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te hanganga o te marama.