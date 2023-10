Nga kitenga hou i roto i te Rohe Twilight Mysterious o te Moana

Ko tetahi NGO e tohunga ana ki te rangahau moana kua huraina he whakaahua whakamihiihi i hopukina e nga robots e rua i tukuna ki te rohe pouri o te moana. I tirihia e te Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) he riipene ataata ki runga YouTube e whakaatu ana i te ao nui o raro o te moana e takoto ana i tua atu o te ra.

Ko te whakatau ki te tuku i nga karetao i peia e te wero nui e pa ana ki nga kaiputaiao ki te torotoro haere i taua taiao whanui me te tawhiti. Ko te whanuitanga o te moana he uaua ki nga kairangahau te kimi me te ako i nga momo momo. Ma te whakamahi i enei robots moana e rua, i taea e nga kaiputaiao te hopu i nga kitenga o nga kararehe i te rohe pouri.

I te haerenga o Nautilus Live i te marama o Whiringa-a-nuku, ko te waka a WHOI i whakahaere mamao (HROV) Mesobot i horahia ki roto i nga papaa o te koiora moana. I kitea e nga karetao nga ahuatanga whakamiharo o nga kararehe o te moana e ora ana i te rohe o te ahiahi, e tuku ana i nga tirohanga nui ki tenei punaha rauropi ahurei.

Ko te rohe pouri e tohu ana ki te waahi kei waenga i te 200 mita ki te 1,000 mita i raro i te mata o te moana. He whenua e kapi ana i nga momo kararehe me nga rauropi o te moana e whakawhirinaki ana ki nga maara kaiao, tae atu ki te kohu ika me te phytoplankton mate, hei oranga mo ratou.

Ko te ataata i tiritirihia e WHOI kua aro nui mai i nga netizen. Kua puta te miharo me te maioha o nga kaimakitaki, me nga korero mai i te "That was really nice! Te whakangawari hoki!” ki te kii noa "Ataahua." Neke atu i te 16,000 nga tirohanga me te tata ki te 100 te pai o te riipene whakaata, e whakaatu ana i te hiahia nui ki te tirotiro me te mohio ki nga mea ngaro o te rohe pouri o te moana.

Ko tenei riipene whakaata e whakaatu ana i nga mea whakamiharo huna o te rire o te moana. Mai i te rawe o te moana tae noa ki te whanuitanga o te rohe o te ahiahi, ka maumahara ki a tatou te nui o te kanorau koiora e ora ana i roto i enei rohe karekau. Ko wai o enei mea hanga o raro o te moana i tino aro atu ki a koe?

FAQ

He aha te rohe pouri o te moana?

Ko te rohe pouri o te moana e tohu ana ki te waahi kei waenga i te 200 mita ki te 1,000 mita i raro i te mata kaore e tae te ra.

He aha nga kaiputaiao i tuku karetao ki te moana?

I tukuna e nga kaiputaiao nga karetao ki roto i te rohe pouri o te moana ki te tirotiro me te hopu i nga tirohanga o te ao moana e ora ana i roto i tenei taiao mamao me te wero.

He aha nga karetao i kitea i roto i te rohe pouri?

I kitea e nga karetao he momo kanorau o nga kararehe me nga rauropi o te moana e whakawhirinaki ana ki nga mea pararopi, penei i te tai ika me te phytoplankton kua mate, hei puna oranga mo ratou.

He pehea te ahua o te hunga netizens ki te ataata?

I puta te miharo me te maioha o te hunga netizen mo te ataata, e kii ana he ataahua, he whakangawari hoki. Neke atu i te 16,000 nga tirohanga me te tata ki te 100 te pai o te ataata.