Tuhinga Hou: Ko te Aroturuki Aroturuki Aroturuki Aroturuki Puawai-pura-pura-pura-kore i te whakaaro nui o te Nature

He huarahi whakaihiihi a Nature mo te mahi auaha, a, ko te tauira hou o tenei ka kitea i roto i te whanaketanga o te putira kirikiri e whakatauira ana i te neke o te puawai i a ia e whai ana i te ra puta noa i te rangi. I hangaia ma te whakamahi i te miihinihiko Arduino, ka whakaatu huatau tenei taputapu penei i te putira-tama me pehea te ngawari o te hikohiko ki te whakauru i te ataahua o te taiao.

Ko nga hikohiko kei muri i tenei hanga whakahihiri kaore i te tino uaua. He pūoko marama, e mohiotia ana ko te parenga e whakawhirinaki ana ki te marama, ka mahi tahi me te motini servo ki te huri motuhake i te putira kia rite ki te ahunga o te ra. Ma te whakamahi i te rua o nga pukoro marama, ka taea e te taputapu te mohio ko tehea taha e kitea ana ki te marama ake, ka whakarato i te panui tairitenga me te whakarite kia tika te tirotiro ra.

He mea whakamiharo, ehara ko te Arduino anake te huarahi hei whakatutuki i tenei paanga. Ma te ara iahiko whakauru 555 e hono ana me te motuka servo me etahi waahanga motuhake ka taea hoki te aro turuki i nga pukoro marama me te tuku i te nekehanga hurihuri e hiahiatia ana. Heoi, ko te whai kiko me te utu o te Arduino ka waiho hei whiringa pai mo aua kaupapa.

Ahakoa he mea noa kia hangaia nga taputapu aroturuki-ra mo te whakanui i te hopunga hiko, ka kotiti ke tenei putira kirihou whakamihi i tera kaupapa. Engari, ka waiho hei tohu mo nga maataapono whakamataku e kitea ana i roto i te taiao, e tuku ana i te whakakotahitanga ahurei o te hianga, te auaha, me te mohio toi. Ko te ngawari me te ngawari ka waiho hei kaupapa pai mo nga kura, hei whakapoapoa i nga hinengaro rangatahi me te whakaatu tauwhitiwhiti o te mohiotanga o te taiao.

FAQ:

P: Me pehea te whai a te putira kirihou i te ra?

A: Ka whakamahia e te putira kirihou he pukoro marama, e mohiotia ana ko te parenga e whakawhirinaki ana ki te marama, me te motini servo hei huri motuhake me te whai i nga nekehanga o te ra.

P: Ka taea te hanga i te putira kirihou me te kore Arduino?

A: Ae, he huarahi rereke ma te whakamahi i te ara iahiko whakauru 555 me etahi atu waahanga ka taea te whakamahi ki te whakatutuki i te paanga rite, ahakoa ko te ngawari me te utu o te Arduino he mea rongonui.

Q: He aha te kaupapa o tenei putirā kirihou?

A: He rereke ki nga taputapu aroturuki ra e whai ana ki te whakanui i te hopu hiko, ko tenei putira kirihou te mea tuatahi hei whakaaturanga toi mo te ataahua o te taiao, e pai ana ki o tatou ahua miharo me te mahi auaha.