Te Whanaungatanga i waenga i nga Kirihou Awa me te Atete Paturopi

Ko nga rangahau hou i whakahaeretia i te United Kingdom he maarama ki te hononga pea i waenga i te parahanga kirihou i roto i nga awa me te tipu o te aukati paturopi. He rangahau tata nei i whakaputaina i Microbiome e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Warwick i kitea ko nga kirihou hou me nga mea kua pakaru kua rukuhia ki roto i te awa ka mau ki nga "kaiwhakaeke moroiti," penei i a Pseudomonas aeruginosa me Acinetobacter baumannii, i te taha o te huinga motuhake o nga ira parenga paturopi (ARGs) . Ko enei kitenga ka puta he awangawanga mo te mahi a nga kirihou awa hei puna mo te aukati paturopi.

Hei whakatewhatewha i te hononga pea i waenga i nga kirihou awa me nga huakita pathogenic tae atu ki nga ARG, i rukuhia e nga kairangahau nga takai o te polyethylene iti (LDPE) ki roto i te Awa o Sowe, whakararo mai i te whare maimoatanga wai para. Ko etahi o nga takai he mea huarere ki roto i te oumu hei whakatauira i nga tikanga huarere. I whakauruhia ano e te rangahau etahi waahanga rakau hei mata whakahaere.

I muri i te tukunga o nga hapori microbial ki te whakatu i nga kiriata koiora i runga i nga tauira kirihou me nga rakau mo te wiki kotahi, ka tangohia e nga kairangahau te DNA mai i enei hapori me te whakahaere i te tātari metagenomics. I whakatauritea e ratou te kanorau o nga moroiti i runga i nga tauira kirihou me te rakau ki te wai huri noa. I kitea e nga hua ko nga hapori microbial i runga i te kirihou me te rakau he rite ki a ratau engari he rereke ki era i roto i nga tauira wai.

Ko nga momo penei i a Pseudomonas, Acinetobacter, me Aeromonas i kitea te nuinga o nga kiriata koiora i runga i nga tauira kirihou me te rakau, ko nga momo pathogenic penei i te Escherichia, Klebsiella, Salmonella, me Streptococcus kei roto i nga tauira wai. I tua atu, ko nga tauira kirihou me te rakau i whakaatu i te nui o nga ARG, e tohu ana he hononga pea i waenga i te parahanga kirihou me te aukati paturopi.

I tua atu, i kitea e te rangahau ko te whakaatu i nga tauira ki nga kohinga paturopi iti-aukati i piki ake te kaha o o raatau ARG. Heoi, he rereke te pa o ia paturopi ki nga hapori microbial. Ko enei kitenga e whakaatu ana ka taea e nga kirihou te whakawhiti whakapae o nga ARG ki nga huakita pathogenic.

He mea nui kia mohio kei te tirotirohia tonu nga raru hauora e puta mai ana i te parahanga kirihou me te horapa o nga huakita aukati paturopi. Ko nga kaituhi rangahau e kii ana te hiahia mo etahi atu aromatawai hei arotake i te paheketanga o nga moroiti i roto i te plastisphere me o raatau kaha ki te mate i nga momo rauropi.

Hei whakatau, he whakamarama tenei rangahau mo te hononga i waenga i nga kirihou awa me te aukati paturopi. I te wa e kawe ana nga awa i te nui o nga otaota kirihou ki nga moana ia tau, ko te mahi a nga kirihou ki te pupuri i nga huakita-aatete paturopi me nga ARG ka nui ake te awangawanga. Ko nga rangahau a muri ake nei me aro ki te tirotiro i te puunaha rauwiringa kaiao katoa o te awa ki te whakatau i tona kaha hei puna mo nga tukumate aukati.

FAQ

He aha nga pathogens opportunistic?

Ko nga tukumate whai waahi he moroiti karekau e puta he mate ki roto i nga tangata hauora engari ka waiho hei pathogenic i raro i etahi ahuatanga, penei i te wa e whakararu ana te punaha mate o te tangata.

He aha nga ira parenga paturopi (ARG)?

Ko nga ira parepare paturopi (ARGs) he huānga ira e whakarato ana i nga huakita me te kaha ki te tu atu ki nga paanga o nga paturopi. Ka taea te whakawhiti i enei ira i waenga i nga huakita, ka puta te horapa o te parenga paturopi.

He aha te plastisphere?

Ko te plastisphere e tohu ana ki nga hapori microbial e noho ana me te taunekeneke ki nga papa kirihou i roto i nga taiao wai.

He aha te metagenomics?

Ko te Metagenomics te rangahau o nga mea ira i whakaora tika mai i nga tauira taiao, e taea ai e nga kairangahau te tātari me te tautuhi i nga ihirangi ira tangata o te hapori microbial me te kore e hiahia ki te whakatipu rauropi takitahi.

Puna: [Te Whare Wananga o Warwick](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)