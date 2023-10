Nga Whakanuinga o te Hangarau Chromatography: He Korero ki a Zhuoheng Zhou

I whai waahi matou ki te korero ki a Zhuoheng Zhou, he kairangahau i te Vrije Universiteit Brussel i Belgium, kei mua tonu i te ahu whakamua i nga hangarau taputapu me nga hangarau pou i roto i te mahi chromatography. Ko tana mahi e aro nui ana ki te torotoro i nga tono o te chromatography i roto i nga tikanga hou biopharmaceutical me te proteomics. I tua atu, kei te mahi a Zhou ki te whakawhanake i tetahi kawa hei awhina i te hoahoa o nga pou hiko polymer monolithic.

I timata te haerenga a Zhou ki te ao matū i te Whare Wananga o Xiamen, i reira i whakangungua ia i roto i te mara. I muri mai i tenei, i whai ia i tana tohu MSc i roto i te matū tātari i te Taiao Rangahau Institute, National University of Singapore. Na tona hiahia ki te mahi chromatography, ka uru atu a Zhou ki te roopu Bio-Analytical Separation Science (BASS) i Vrije Universiteit Brussel hei kairangahau PhD, i raro i te kaiarahi a Sebastiaan Eeltink me Gert Desmet.

I tenei wa, kei te mahi a Zhou ki te rangahau i muri mai i te taote e huri ana i nga taputapu UHPLC me te hangarau microcolumn. Ko ana hiahia rangahau puta noa i nga waahi maha, tae atu ki te tātaritanga taiao, te tohu koiora, me te tohu proteomic. Ma te ruku ki roto i enei mara, ka whai a Zhou ki te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga tikanga chromatography e whai kiko ana ki enei waahi nui.

FAQ:

P: He aha te chromatography?

A: Ko te Chromatography he tikanga taiwhanga hei wehe me te wetewete i nga ranunga ma te tohatoha i nga waahanga i waenga i nga waahanga e rua, te waahi noho, me te waahanga waea.

Q: He aha nga tikanga rongoa koiora?

A: Ko nga tikanga rongoa koiora e pa ana ki nga momo rongoa rongoa ka ahu mai i nga puna koiora, penei i nga pūmua, peptides, antibodies, waikawa nucleic ranei.

Q: He aha te tohu proteomic?

A: Ko te whakamohiotanga proteomic ko te tautuhi me te wetewete i te huinga katoa o nga pūmua kei roto i te tauira koiora, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga momo tukanga koiora me nga mate.

