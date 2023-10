Nga Oro o te Moana: Te Paanga o te Haruru me te Hurirangi

Ko te ao o raro e kiia ana he waahi wahangu me te ata noho. Heoi, kare e taea e tenei whakaaro ke atu i te pono. He rereke ki te whakapono rongonui, kei te kikii te moana i te tangi, mai i nga waiata whakamataku a te tohorā humpback ki nga hononga whakawhitiwhiti uaua o nga momo ika. Ko te tikanga, he tere ake te haere o te oro i roto i te wai i te hau, na te mea he mea tino nui tenei mo te koiora moana.

He rawe te whakaaro ki te tipu o to tatou mohiotanga ki te moana me ona tangata i roto i te waa. I te tau 1943, ka hangaia e Emile Gagnon te miihini Wīwī me te rūtene naval Jacques Cousteau te taputapu Manawa Whakahau i raro i te wai (SCUBA), i huri i to maatau kaha ki te tirotiro i te hohonutanga o te moana. Ko Cousteau, me ana pakipūmeka pouaka whakaata rongonui, i whai waahi nui ki te whakanui me te whakamarama i nga mea whakamiharo o te ao moana, penei i a David Attenborough i enei ra.

I nga wa katoa o te hitori, kua pohehe taatau ki te titiro ki te moana he whenua wahangu. Ko o tatou taringa, e aro ana ki nga wiri o te rangi, e uaua ana ki te kite i te oro o raro. Ko Cousteau tonu i whakapono kua ngaro te tangi i te rire. Heoi, kei te mohio tatou inaianei ko te moana he oro oro, me nga kararehe o te moana e whakamahi ana i nga reo uaua mo te whakawhitiwhiti korero, te whakatere, me te hopu.

Engari ka rite ki te maha o nga wero taiao, na nga mahi a te tangata i whakararu i tenei pauna ngawari. Ko te haruru haruru mai i nga mapuna penei i nga miihini kaipuke, nga whakaurunga hiko hau, me nga mahi a te moana kua piki haere tonu mai i te Huringa Ahumahi. Na te haruru tonu o te haruru o raro o te wai i kaha ai nga kararehe o te moana, penei i te tohorā, kia kaha ake te hamama kia rangona i runga i te tangihanga.

Heoi ano, he rangahau hou mai i te Whare Wananga o Utrecht ka nui ake nga korero e pa ana ki nga korero. I kitea e nga kairangahau ko te whakamahana o te moana, na te huringa o te rangi, kei te whakararu i te take o te haruru haruru o raro o te wai. Ko nga wai mahana me nga wai kawakawa ka pai ake te tuku oro ma te wai, ka haruru te moana. Ko te huringa o te rangi ka arai ano ki te stratification i roto i te North Atlantic, te hanga i te "hongere tangi" e taea te haruru ki te haere atu.

He nui, he tawhiti rawa te paanga o tenei haruru haruru e tipu haere ana i raro i te wai. Ko te oranga moana e whakawhirinaki ana ki te oro mo te oranga, mai i te rapu hoa ki te kimi kai me te karo i nga kaipahua. Ka taea e nga oro whakararuraru te whakararu i enei mahinga whakahirahira, ka paheke te taupori me te koretake o te rauwiringa kaiao.

Hei whakamarumaru i te taiao oro o te moana, he mea nui ki te whakaiti i nga puna haruru o raro o te wai i hangaia e te tangata me te whakaiti i nga paanga o te huringa o te rangi. Ko nga ture kaha mo te kaipuke, nga mahi hanga, me nga mahi a te moana ka taea te whakaiti i te paanga. I tua atu, he mea nui te tautoko mo nga mahi tauwhiro me te tiaki i nga kaainga moana hei pupuri i te oro o o tatou moana.

No reira, a muri ake ka whakaaro koe ki te whanuitanga o te moana, maharatia kei raro i te ahua o te mata o te moana he ao ora me te tangi—he ao me kaha tatou ki te tiaki mo te oranga o ona tangata katoa.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: I pëhea te hanga o te Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA)?

A: I hangaia te SCUBA i te tau 1943 e Emile Gagnon, te miihini Wīwī me te rūtene moana a Jacques Cousteau.

P: I pehea te rereke o to maatau mohiotanga ki te oro o te moana i roto i te waa?

A: I te timatanga, i whakaponohia he wahangu te moana. Heoi, kei te mohio tatou inaianei kei te kapi te ao o raro i te tini o nga oro, mai i nga waiata a te tohorā tae noa ki nga tikanga whakawhitiwhiti a nga momo ika.

P: He pëhea te pänga o te haruru haruru o raro i te wai ki te oranga moana?

A: Na te haruru o te haruru e whakararu ana i nga tikanga whakawhitiwhiti korero me nga mahi whakatere mo nga kararehe moana, ka paheke pea te taupori me te kore taurite o te rauwiringa kaiao.

P: He pëhea te whai huatanga o te huringa huarere ki te haruru haruru o raro i te wai?

A: Te whakamahana o te moana me te piki ake o te kawatanga, na te huringa o te rangi, te whakarei ake i te tuku oro ma te wai, ka kaha ake te tangi o te oro o raro o te moana me te whakararu.

P: He aha te mahi hei whakaiti i te haruru haruru o raro i te wai?

A: Ko te whakatinana i nga ture kaha ake mo nga puna haruru o raro i te wai i hangaia e te tangata me te whai huarahi ki te whakatika i te huringa o te rangi ka taea te whakaiti i te paanga o te haruru haruru o raro o te moana ki nga koiora moana.

Puna: Te Whare Wananga o Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/