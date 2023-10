Ka Hangaia e nga Kairangataiao te Kanohi o te Matawaenga Matua i roto i te Maki Nui me te Kuwhatanga Tangata

Ko nga Kairangataiao mai i te American Museum of Natural History, Brooklyn College, me te Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont kua angitu te hanga i te mata o Pierolapithecus catalaunicus, he parapara nui i roto i te rangahau o te makimaki nui me te whanaketanga tangata.

Ko Pierolapithecus catalaunicus, he momo i noho tata ki te 12 miriona tau ki muri, he mea nui ki te mohio ki te ahua mosaic o te kukuwhatanga hominid. Koia tetahi o nga momo iti e mohiotia ana mai i te karaima kua tiakina paitia me te anga kōiwi, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki tona tuunga ki te rakau whanau hominid me tona koiora.

Ko te maaramatanga o mua mo Pierolathecus i kii he mahere tinana tika i mua i te whakawhanaketanga o nga urutaunga mo te iri me te neke i waenga i nga manga rakau. Heoi, na te kino o te poupou, kei te tohe tonu nga tautohetohe mo tona turanga kukuwhatanga.

Hei whakautu i enei patai, i whakamahia e nga kaiputaiao nga karapa CT ki te hanga tata ano i te poupou o Pierolathecus me te whakataurite ki etahi atu momo primate. I whakatauira hoki ratou i te kukuwhatanga o nga ahuatanga matua o te hanganga kanohi makimaki. I kitea e o raatau kitenga he rite te ahua o te ahua me te rahi o te kanohi o Pierolapithecus ki nga makimaki nui e rua kua toka me te ora, engari kei a ia ano etahi ahuatanga kanohi kaore i kitea i etahi atu makimaki Miocene Waenganui.

Ko nga hua ka tautoko i te whakaaro ko Pierolapithecus tetahi o nga mema tuatahi o te makimaki nui me te whanau tangata. I kitea e te whakatauira kunenga he tata te hanga me te rahi o te poupou o Pierolapithecus ki te ahua tupuna i puta mai ai nga makimaki me te tangata. E ai ki nga kitenga kua heke te rahi o nga gibbons me nga siamang, nga “makimaki iti” ki o ratou tipuna.

Ko tenei rangahau e whakanui ana i te hiranga o te hanga me te wetewete i nga parapara kua tiakina pai kia pai ake te maarama ki te kukuwhatanga o nga makimaki nui me te tangata. Ma te whai matauranga ki te koiora me nga ahuatanga-a-tinana o nga momo tawhito penei i a Pierolapithecus, ka taea e nga kaiputaiao te whakamahine i to maatau mohiotanga ki o taatau ake hitori.

