Ka Whakawhanakehia e nga Kairangahau nga Arsenic-Alloyed Phosphorus Nanoribbons hei Whakapai ake i te Mahinga Pūrere

Ko nga Kairangahau i te Whare Wananga o te Whare Wananga o Raanana (UCL) kua tino angitu i roto i nga waahanga nanomaterials. Kua whakawhanakehia e ratou nga riipene kotahi-ngota-matotoru i titoa mai i te ūkuikui whakauru ki te arsenic, e kaha ana ki te whakarei ake i te mahi o nga momo taputapu, tae atu ki nga pākahiko, supercapacitors, me nga pūtau solar.

Ko nga nanoribbons Phosphorus i kitea tuatahi e te roopu i UCL i te tau 2019. Mai i tera wa, kua kiia ratou he "mea whakamiharo" me te kaha ki te huri i te tini o nga tono. Heoi, he iti noa te kawe o nga rawa ūkuikui parakore, e aukati ana i te whakamahi i etahi taputapu.

I roto i ta raatau rangahau hou i whakaputaina i roto i te Journal of the American Chemical Society, i kitea e nga kairangahau na roto i te taapiri i te iti o te arsenic ki nga nanoribbons phosphorus, i taea e ratou te whakapai ake i o raatau kawe i nga mahana i runga ake i te -140°C. Ko tenei pakaruhanga i mau tonu nga taonga whaihua o nga riipene ūkuikui-anake engari i whakatuwheratia ano nga huarahi hou mo te rokiroki hiko, nga kaitahuri-a-whare-whare e whakamahia ana i roto i te rongoa, tae atu ki te rorohiko quantum.

E whakapono ana te roopu rangahau ka taea ano te whakamahi ki te hanga koranu e whakakotahi ana i te ūkuikui me etahi atu huānga penei i te selenium, germanium ranei. Ko tenei whaikorero i roto i te whakakotahitanga ka whakatuwhera i te ao e taea ai te whakahaere i nga taonga o enei mea nano me te whakawhanui i o raatau tono.

Ko te mahinga o enei riipene arsenic-phosphorus nanoribbons ko te whakaranu i nga tioata i hangaia mai i nga pepa o te ūkuikui me te arsenic me te lithium kua rewa ki te haukini wai. Ko tenei ranunga ka whai i te raupapa o nga tauhohenga matū, ka puta mai he riipene he torutoru nga paparanga teitei, he maha nga micrometer te roa, he tekau nanometer te whanui. Ko tetahi o nga ahuatanga matua o enei nanoribbons ko to ratou "nekehanga poka" teitei, e pai ake ai te rere o te hiko hiko.

E matapae ana nga kairangahau ka taea te whakaputa i enei riipene nano i te tauine i roto i te ahua wai, ka whai hua te utu me te pai mo te whānuitanga o nga tono. Ko to raatau kaha ki te whakarei ake i nga mahi o nga taputapu i roto i nga mara o te rokiroki hiko me te hiko o te ra ka taea te huarahi mo nga ahunga whakamua nui i roto i nga hangarau whakahou.

FAQ

He aha te phosphorus nanoribbons?

Ko nga riipene Phosphorus he riipene kotahi-ngota-te matotoru o nga ngota ūkuikui. He mea ahurei o raatau e tino ataahua ana mo nga momo tono, tae atu ki te rokiroki hiko me nga pūtau solar.

Me pehea e whakapai ake ai nga riipene phosphorus arsenic-alloyed i te mahinga o te taputapu?

Ma te taapiri i te iti o te arsenic ki nga nanoribbons ūkuikui, ka tino pai ake te kawe. Ma tenei whakapai ake ka pai ake te penapena hiko i roto i nga pākahiko, te kaha ake o te mahi i roto i nga pūtau solar, me nga tono pea i roto i te rorohiko quantum me nga kaitirotiro rongoa.

Ka taea te whakakotahi i nga riipene ūkuikui ki etahi atu huānga?

Ae, e whakapono ana nga kairangahau ka taea te whakakotahi i nga riipene ūkuikui ki etahi atu huānga penei i te selenium, germanium ranei hei whakarei ake i o raatau taonga me te whakawhānui ake i o raatau tono.

He aha te tukanga whakaputa o te arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons?

Ko te tukanga whakaputa ko te whakaranu i nga tioata i hangaia mai i nga pepa o te ūkuikui me te arsenic me te lithium kua rewa ki te haukini wai. Ka uru tenei ranunga ki nga tauhohenga matū hei hanga riipene nano ka taea te whakamahi ki nga momo taputapu.