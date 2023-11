Te Wetewete i te Hononga i waenga i nga Mahi a Spectra me Stellar: He Mahinga Whakamua

Ko nga ahunga whakamua o te tikanga tere radial (RV) mo te kite i nga exoplanets kua tata nga kaiputaiao ki te paepae e hiahiatia ana hei tautuhi i nga aorangi papatipu o te whenua me nga aorangi ka taea te noho huri noa i nga whetu rite-Ra. Ahakoa enei whakapainga, he wero nui tonu te haruru a nga mahi a te whetu i roto i nga inenga RV. Kia taea ai e koe te whakaea i tenei raru, he mea nui kia hohonu ake te maarama ki te hononga i waenga i te hihinga me te mahi whetu.

Hei whakatika i tenei take, i whakamahia e te roopu kairangahau tetahi tikanga aunoa ki te tarai i nga raina maataki i roto i nga tirohanga o te whetu hohe ϵ Eridani mai i te kaitahuri NEID tino tika. Na roto i te whakahonohono i nga ahuatanga o te raina penei i te hohonutanga, te whanui katoa i te haurua teitei, me te rewharewha whakauru me nga tohu mahi e mohiotia ana, i taea e te roopu te tautuhi i nga raina pai te ahua o nga huringa o te ahua ki etahi momo mahi whetu.

I a raatau kitenga, ka whakaatuhia e te roopu he rarangi o nga rarangi 9 e hono ana ki te tohu-S i roto i nga waahanga raina e toru, tae atu ki te kitenga o nga rarangi mahi-tairongo e 4 hou. I tua atu, ka korerohia e ratou etahi atu rarangi e whakaatu ana i te hononga ki te tohu-S i roto i te waahanga kotahi. Ko enei hua ka tohu i te ahunga whakamua nui ki te mohio ki te hononga uaua i waenga i te mahi whetu me te hihinga.

Ko nga rarangi rarangi e whakaratohia ana e nga kairangahau he tino taunakitanga whaimana ki te mohio ki nga hononga whakahirahira i waenga i nga mahi whetu me nga tohu o te raina. Ko te kaha ki te ako i te kunenga o te wa o enei raina ma te whakamahi i nga tirohanga whakapumau he mea nui ki te whakapau kaha ki te whakaiti i te paanga o te mahi me te whakarei ake i te rapunga mo nga exoplanets iti, penei pea i te whenua.

Ma te whakahohonu ake i to maatau mohio ki te paanga o te mahi whetu ki nga raina matakite, ka taea e nga kaiputaiao te whakapai ake i te tika me te tika o te tikanga RV, i te mutunga ka whakatata atu tatou ki te whainga kia kitea nga exoplanets te rahi o te whenua ki nga waahi noho.

FAQs

He aha te tikanga RV mo te kimi exoplanets?

Ko te tikanga radial velocity (RV) he tikanga e whakamahia ana ki te kite i nga exoplanets ma te ine i te wiri iti o te whetu na te kumenga o te aorangi hurihuri. Ma te aro turuki i nga nekehanga o te awhiowhio o te whetu, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau i te aroaro me nga ahuatanga o nga exoplanets.

He pehea te paanga o te mahi whetu ki te tikanga RV?

Ka taea e nga mahi whetu, penei i te ngohe autō me nga waahi whetu, ka puta te haruru me te whakakorikori i nga inenga RV. He wero nui tenei haruru a te mahi ki te kimi tika i nga aorangi papatipu-a-nuku me nga aorangi ka taea te noho huri noa i nga whetu rite-Ra.

He aha te take he mea nui te mohio ki te hononga o te hihinga me te mahi whetu?

Ma te wetewete i te hononga i waenga i te hianga me te mahi whetu, ka taea e nga kaiputaiao te hanga tikanga pai ake mo te whakaiti i te paanga o te haruru o te haruru a te whetu i roto i nga inenga RV. Ko tenei, ka pai ake te maarama me te tika o te tikanga RV, ka taea te kite i nga exoplanets iti ake, he rite tonu ki te whenua.