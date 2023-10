Ka taea e te Rerehanga o te Papa Huo o Greenland Neke atu i te mita ki te piki ake o nga taumata o te moana

Kua kitea e te rangahau hou ko te takahi i nga rohe whakamahanatanga o te ao ka nui ake te pikinga o te taumata o te moana o Greenland. Neke atu i te 20 paiheneti te rewanga o te papa hukapapa ki te pikinga o te taumata o te moana mai i te tau 2002, he tino whakatuma ki nga hapori takutai me nga moutere. I whakamahia e nga Kairangahau nga tauira e rua hei aromatawai me pehea te whakautu a te pepa tio ki te pikinga o te pāmahana a meake nei, me nga hua ka puta te mate o te rau hukapapa mena ka eke te pāmahana toharite o te ao ki te 1.7C-2.3C ki runga ake i nga taumata o mua i te ahumahi. Ma tenei ka tata te rewa o te rau hukapapa i roto i nga rau, mano ranei o nga tau, ka hua ake pea e whitu mita te pikinga o te taumata o te moana. Heoi, ki te hoki tere te whakamahana ki te 1.5C te rohe o te Whakaaetanga Paris ma te whakaiti i te tukunga hau kati me te whakatinana i nga hangarau hopu waro me te rokiroki, ka taea te karo i nga paanga kino rawa atu. E whakaatu ana te rangahau i te hiahia ki te huri i te ahua whakamahana o naianei i roto i nga rau tau e whai ake nei kia kore ai e taea te pakaru.

I kitea ano e nga kairangahau ko te rau hukapapa o Greenland he kaha ake te atete ki te whakamahana mo te wa poto atu i nga whakaaro o mua. Heoi, i whakanuia e ratou ko te whakahoki i te pāmahana ki te paepae haumaru mo te pepa tio he uaua ake i te pupuri i nga mahana i raro i taua paepae i te tuatahi. Ko nga kitenga a te rangahau e whakaatu ana i te tere o te whakatika i te huringa o te rangi ma te kaha o te ao ki te whakaheke i nga tukunga me te mahi ki nga otinga tauwhiro.

Ko te rangahau e whakarato ana i nga whakaaro nui ki nga hua ka puta mai i te whakamahanatanga o te ao ki te whakarewanga o te rau hukapapa me te pikinga o te moana. Ko te tono kia tere tonu te mahi ki te whakaiti i te huringa o te rangi kia taea ai te tiaki i nga hapori whakaraerae me nga rauwiringa kaiao mai i te piki haere o te waipuke me te heke. Ko nga korero a te UN e haere ake nei mo te huringa o te rangi i Dubai he mea tino nui ki te hanga kaupapa here me nga herenga o te ao ki te whakaheke i nga tukunga hau kati me te urutau ki nga paanga o te huringa o te rangi.

Rauemi:

- Nature: “Ka taea e te rau hukapapa o Greenland te 1 mita o te pikinga o te moana o te ao” (DOI: 10.1038/s41586-022-05039-2)

- AFP: "Ka taea e te rewa o Greenland te hiki te taumata o te moana ma te mita, e ai ki nga kaiputaiao"