Nga Kaipupuri Dinosaur me te Paanga ki te Awao o Papa

He kaupapa kino i puta i te 66 miriona tau ki muri ka huri te hitori o te Ao mo ake tonu atu. I tuki tetahi asteroid ki te Yucatan Peninsula, ka hua te kino o te ao me te ngaro o te 75% o nga momo katoa, tae atu ki nga mokoweri kaha. Ahakoa i kitea nga paanga ohorere—te ahi mohoao, te ru, te ngaru ru, me te tai tainiwhaniwha—ko te paanga o te wa roa ki te hau o te ao i whai waahi nui ki te mate.

I nga tau i muri mai i te paanga o te asteroid, ka pakaru te aitua o te rangi i te puehu me te otaota mai i te paahitanga ka kapua te rangi. Na tenei i tino heke te pāmahana, i whakararu i nga puunaha rauwiringa kaiao me te whakawero i te oranga mo nga momo maha. Ko te pouri i puta mai i nga otaota ka tino pa ki te photosynthesis, ka whakararu i te mekameka kai, ka hinga nga momo momo.

E whakaponohia ana na te paheketanga o Yucatan Peninsula i puta nga paanga roa ki te hau o te Ao. Ko te nui o te puehu me te otaota ka maka ki te hau ka noho hei arai, ka kore e tae te ra ki te mata. Na tenei ahuatanga i whakararu i te punaha huarere o te ao, ka roa te whakamatao me te pouri.

E ai ki nga kaiputaiao, na te roa o te pouri me te makariri i paheke ai te ora o te tipu, ka pa ki nga momo otaota, ka whakararu i te tukutuku kai katoa. I tua atu, ko te kore o te ra me te paheketanga o te pāmahana ka pa ki te kaha o etahi rauropi ki te ora me te whakaputa uri.

Ko te mohio ki te paanga o nga asteroids ki runga i te hau o te whenua he mea tino nui ki te matapae me te whakaiti i nga whakatumatuma a meake nei. Ahakoa he onge noa nga paanga asteroid, he nui pea te kino o te ao. Kei te mahi tonu nga kaiputaiao me nga tari mokowhiti ki te whakawhanake i nga rautaki me nga hangarau hei awhina i te kimi me te huri i nga asteroids morearea a muri ake nei.

FAQ

P: He aha te take i ngaro ai nga mokoweri?



A: Ko te ngaronga o nga mokoweri na te paanga asteroid i puta i te 66 miriona tau ki muri, ka puta he aitua ki te ao.

P: I pehea te paanga o te asteroid ki te hau o Papatūānuku?



A: Na te paanga asteroid i turaki te nui o te puehu me te otaota ki roto i te hau, ka puta he aitua huarere. Na te pouri me te paheketanga o te pāmahana i whakararu i nga puunaha rauwiringa kaiao me te mate o nga momo maha.

P: He aha nga paanga o te asteroid asteroid?



A: Ko nga paanga ohorere o te paanga asteroid ko nga ahi mohoao, nga ru, nga ngaru, me nga ngaru. I pa atu enei ki te taiao me te rauwiringa kaiao.