Ko nga Maaramatanga Nui mo te Rerenga Hua Ka tukuna he huarahi hou mo te mohio ki nga Aortic Aneurysms i roto i te Tangata.

Ko nga Kairangahau i te Whare Wananga o Leipzig kua puta i a raatau rangahau mo te manawa o te namu hua, i te whakatuwhera i nga korero whai hua ka whai paanga nui ki te mohio ki nga aneurysm aortic i roto i te tangata. Ko Dr. Matthias Behr te kaiarahi mai i te Institute of Biology, i mahi tahi te roopu me nga kairangahau mai i te Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences i Göttingen ki te whakahaere i te tirotiro nui ki te punaha manawa o Drosophila embryos. Ko o raatau kitenga, i taia tata nei i roto i te hautaka putaiao eLife, e whakaatu ana he hononga whakaihiihi i waenga i te punaha pukoro i roto i nga namu hua me nga punaha tohanga tangata.

I kitea e te rangahau he hononga nui i waenga i nga ruma pukoro o nga namu hua me te kopu extracellular na roto i te noho o nga pūmua motuhake e kiia nei ko Dumpy me Piopio. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te whakaaro he rite ano nga tikanga o raro kei roto i nga punaha tohanga tangata. Pērā i te kupenga uaua o nga ngongo i roto i te pukoro o nga namu hua, ko ta tatou ake punaha tohanga e whakawhirinaki ana ki te tukutuku uaua o nga oko toto mo te mahi tika.

I te wa o te whanaketanga o nga namu hua, ka whakakiia nga ngongo ngongo ki te matrix extracellular, he mea huna e nga ruma a tawhio noa, e whakarato ana i te tautoko hanganga tino nui. Heoi ano, i te tipu haere tonu o nga whekau, ka puta he koretake i waenga i nga waahanga pūkoro me te matrix extracellular, ka puta he rerekee o nga kiriuhi pūtau. Hei aukati i tenei, ka mahi te protease Notopleural kia rite ki te kutikuti takirua, inaa ka wetewete i nga pūmua me nga peptide, tae atu ki a Piopio, ka mutu te wehe i nga hononga i waenga i nga pūtau me te matrix extracellular.

Ka whakamarama a Takuta Behr ko nga hapa e kitea ana i roto i nga namu hua ka kitea i roto i te tangata ko te aortic aneurysm. I te mea kei roto ano nga pūmua i kitea i roto i te rangahau i roto i te tangata, ko enei kitenga he huarahi whakahihiri mo te rangahau a meake nei ki te takenga mai o te aortic aneurysms me etahi atu mate ngongo. Ma te mohio ki nga tikanga uaua e mau tonu ai te pono o nga punaha ngongo ka taea pea te ahu whakamua i roto i te tātaritanga, te aukati, me te maimoatanga o aua ahuatanga.

Ko tenei rangahau hou e whakaatu ana i te uara o te ako i nga tauira rauropi penei i te namu hua, i te mea ka tohatohahia e ratou nga tikanga koiora taketake ki te tangata. Ma te tirotiro i nga mahi uaua o te punaha tracheal i roto i nga namu hua, ka riro i nga kaiputaiao nga matauranga nui ka whai waahi ki te whakapai ake i te hauora o te tangata.

FAQ

He aha te punaha tracheal?

Ko te punaha pukoro e tohu ana ki te kupenga ngongo i roto i nga pepeke me etahi atu angawaho e pai ai te kawe i te hau, te haurehu manawa ranei.

He aha nga aortic aneurysms?

Ko nga aneurysms aortic e tohuhia ana e te pupuhi rereke, te poihau ranei o te aorta, ko te ipu toto tuatahi te kawenga mo te kawe i te toto whaiora mai i te ngakau ki te toenga o te tinana. Mena ka pakaru te aneurysm, ka mate te mate.

He aha i whakamahia ai nga namu hua ki te rangahau?

Ko nga namu hua, inaa ko te tauira rauropi Drosophila, kua whakamahia nuitia ki te rangahau putaiao na te poto o te oranga, te ngawari o te maara, me te rite o te ira ki te tangata. Ko ta raatau rangahau he maarama nui ki nga tikanga koiora taketake, hei awhina i nga kairangahau ki te wetewete i nga tikanga e pa ana ki te hauora me te mate o te tangata.