Nga Karaka Nuclear: He Taahiraa ki te Tiaki Waa Tino Tino

By

Kua ahu whakamua tetahi roopu tohunga ahupūngao o te ao ki te hanga karaka tino tika i runga i te whakawhiti karihi. Ko te kapa, i aratakina e Yuri Shvyd'ko i Argonne National Laboratory i te US, i tutuki pai te whakaohooho o te whakawhiti karihi i scandium-45. Ka taea e tenei whakawhiti te hanga karaka karihi me te tika teitei ake i nga karaka ngota o naianei.

Ka whakawhirinaki nga karaka ki te oscillator e whakaputa ana i te auau tonu. Mo nga karaka ngota, ka whakamahia te auau o te iraruke ngaruiti ka puta mai i nga ngota cesium. Heoi ano, ko nga whakawhitinga karihi e tuku ana i nga karaka tika ake. He pakari ake, he iti ake te karihi i nga ngota, na reira ka iti ake nga karaka karihi ki te haruru me te pokanoa.

Ko tetahi o nga wero i roto i te hanga karaka karihi ko te whakaputa iraruke iraruke iraruke ki te whakawhiti karihi. Na te ahunga whakamua o nga taiaho hiko-kore X-ray (XFELs), e kii ana a Shvyd'ko ka taea te whakaohooho tika mo nga oscillators karaka karihi inaianei. I arotahi te kapa ki te whakawhiti 12.4 keV i scandium-45, he tino whaiti te bandwidth. He iti noa te waahanga o nga hihi-X ka taea te whakahihiko i te karihi, engari ko nga hihi X-kore e hanga ana i te haruru nui.

Hei whakatutuki i tenei take, i whakahaerehia e te roopu nga whakamatautau i te whare XFEL Pakeha i Tiamana. I pupuhihia e ratou nga pupuhi X-ray ki te kopa konumohe scandium-45 katahi ka tere te tango i te whainga ki te ine i te tohu whakaohooho. Na roto i te karapa i te auau o nga putere marama, i taea e ratou te kite i te auau tika e puta ai te resonance.

I kitea e nga hua ka taea te ine i te kaha o te whakawhiti me te koretake e rua nga ota rahinga iti ake i te uara pai o mua. Mena ka taea te whakapai ake, ka tika nga karaka karihi i roto i te 1 hēkona ia 300 piriona tau. He mea whakahihiri tenei hangarau mo te hihinga tino teitei, te hangarau karaka karihi, me te metrology tino.

Puna: Nature (karekau he URL e whakaratohia)