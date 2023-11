Te Tirotiro i nga Taapiri Hou: Ko te Rorohiko Quantum te Hurihuri i te Rangahau Ira

Ko nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Texas A&M kua timata ki tetahi rangahau maataki maha e whakaatu ana me pehea e taea ai e te rorohiko te hurihanga te rangahau ira. Na roto i te whakamahi i tenei hangarau rorohiko hou, i angitu nga kairangahau ki te mapi i nga whatunga whakahaere ira (GRN) i runga i te huarahi kaore i taea i mua me nga tikanga rorohiko tuku iho. I whakaputaina nga hua ki te hautaka npj Quantum Information.

Ko nga GRN e whakarato ana i nga korero tino nui mo te taunekeneke a nga ira tetahi ki tetahi, e taea ai e nga kaiputaiao te mohio ake ki nga hononga uaua i waenga i nga ira. Ko tenei kaha hou ki te matapae tika i nga hononga ira he tino paanga ki nga rongoa kararehe me te tangata. Tena pea ka puta he huanga ki te mohio me te whakawhanake maimoatanga mo nga mate penei i te mate pukupuku.

Ko te rorohiko quantum he painga ahurei ki runga i nga tikanga rorohiko tuku iho. Ahakoa ka tukatukahia e nga rorohiko tuku iho nga raraunga i roto i nga moka me nga ahuatanga e rua anake (i runga me te weto), ka mahi nga rorohiko quantum ma te whakamahi i nga paraka rahi, i nga qubits ranei, ka noho i te wa kotahi i roto i te tuunga o nga kawanatanga o runga me waho. Ma tenei ka taea e nga kaiputaiao te whakataurite i nga ahuatanga ira maha me o raatau paanga ki etahi atu ira, kia maarama ake ai te awe o nga ira tetahi ki tetahi i roto i nga GRN.

I whakaatuhia e te rangahau ka taea e te rorohiko rorohiko te hinga i nga herenga o nga hangarau rorohiko o mua ma te whakamana i te tātaritanga o nga hononga uaua ake i waenga i nga ira. Engari i te whakatairite takirua i nga ira, ka taea e nga kairangahau te hura i nga hononga kaore i mohiotia i mua i waenga i nga ira i ngaro i nga tikanga tuku iho.

Heoi ano, he timatanga noa iho tenei rangahau hou. Kei te kohungahunga tonu te mara o te rorohiko quantum, a he nui noa atu nga mahi hei whakatutuki i te tino kaha ki te mahi i roto i te mara rongoa koiora. Ko te mahi tahi i waenga i nga tohunga i roto i te rorohiko ine me te koiora he mea nui ki te ahu whakamua i to maatau mohio ki te pehea e taea ai e te rorohiko te huri te rangahau ira.

Ko te mahi e whai ake nei mo te roopu rangahau ko te whakatairite i nga pūtau hauora me nga pūtau kua pangia e nga mate, i nga huringa ranei, kia taea ai te tuhura he pehea te paanga o enei ira ki nga ahuatanga me nga whakaaturanga ira. Ma te haere tonu ki te ako me te whakamahine i enei whatunga ture ira, ka taea e nga kaiputaiao te whai matauranga hohonu ki nga tikanga pūkoro me te whakatuwhera i nga mahi rongoa hou.

I te wa e ahu whakamua ana te mara o te rorohiko ira, me te mahi tahi i waenga i nga marautanga, he nui te oati a mua o te rangahau ira. Ko te kaha ki te matapae tika i nga hononga ira ma te whakamahi i te rorohiko quantum e tata atu ana ki te wetewete i nga mea ngaro o te waehere ira me te whakapai ake i te hauora o te tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te rorohiko quantum?

Ko te rorohiko quantum he momo rorohiko hou e whakamahi ana i nga maataapono o te miihini quantum hei mahi tatau. Kaore i rite ki nga rorohiko tikanga e whakamahi paraka hei tohu i nga korero hei 0s me te 1s, ka whakamahia e nga rorohiko quantum nga paraka rahi, nga qubits ranei, ka taea te noho i roto i te ahua o te 0 me te 1 i te wa kotahi. Ma tenei ka taea e nga rorohiko quantum te tukatuka me te wetewete i te nui o nga raraunga kia pai ake ai, me te whakaoti rapanga uaua kei tua atu i nga rorohiko tawhito.

2. He pehea te hurihanga a te rorohiko quantum i te rangahau ira?

Ko te rorohiko quantum e tuku ana ki nga kairangahau he taputapu kaha ki te mapi me te tātari i nga whatunga ture ira (GRN) kia tika ake. Ma te whakamahi i te kaha o nga qubits ki te noho ki nga whenua maha i te wa kotahi, ka taea e nga kaiputaiao te whakataurite i nga momo ira me o raatau paanga ki etahi atu ira i roto i nga GRN. Ma tenei ka maarama ake te maarama ki nga hononga uaua i waenga i nga ira, ka puta mai he tirohanga hou mo nga tikanga ira me nga rongoatanga pea mo nga mate.

3. He aha nga whatunga ture ira (GRN)?

Ko nga whatunga ture ira (GRNs) he punaha ira ira e pahekoheko ana tetahi ki tetahi ki te whakahaere i nga momo momo momo mahi. Ka whakaratohia e enei whatunga nga korero nui mo te pehea e taea ai e nga ira te whakahohe, te whakakore ranei tetahi ki tetahi, e awe ana i nga momo mahi koiora. Ko te mohio ki nga GRN he mea nui mo te whakamaarama i nga hononga uaua i waenga i nga ira me te whakawhanake i nga wawaotanga mo nga mate.

4. He aha nga awenga pea o te rorohiko quantum i roto i te rangahau ira?

Ko te rorohiko quantum te kaha ki te huri i te rangahau ira ma te whakaahei i nga kaiputaiao ki te matapae tika i nga hononga ira me te hura i nga hononga kaore i mohiotia i waenga i nga ira. Ka taea e tenei matauranga te arahi ki te mohio ki nga mate, te tautuhi i nga whaainga rongoa hou, me te whakawhanake i nga rautaki maimoatanga whaiaro. Ka taea e te rorohiko quantum te para i te huarahi mo te rongoa tino tika me te whai paanga nui ki nga mahi hauora kei te heke mai.

Puna: Te Whare Wananga o Texas A&M (https://phys.org/news/2023-11-quantum-gene-relationships.html)