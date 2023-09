Ko te Whakakitenga Hou e whakaatu ana i nga tohu mo te kimi taimana mawhero

By

He rangahau hou a nga kairangahau i te Whare Wananga o Curtin i Ahitereiria kua kitea he whakauru tuatoru e tika ana mo te hanga taimana mawhero i te mata o te whenua. I arotahi te rangahau ki nga toka whai taimana mai i nga puia o Argyle o Ahitereiria ki te hauauru, ma te whakamahi i nga kurupae laser hei tātari i te hanganga. Ko nga kitenga e kii ana i tua atu i te waro me nga kaha mai i te tukinga o nga papa tectonic, ko te noho mai o nga taimana mawhero e hiahia ana ki nga whenua i horahia i te wa e pakaru ana te whenua i nga rau miriona tau ki muri.

Ko te kitenga o tenei whakauru ngaro ka whai paanga nui mo te rapunga o te ao mo nga putunga taimana mawhero hou. Ko te Kairangahau matua a Takuta Hugo Olierook i whakamarama, ka totoro nga papatipu whenua, ka puta nga waahi ki roto i te kirinuku o te whenua, ka taea te piki ake o te magma kawe taimana ki te mata. Ko te rohe o Argyle, te wahi i mahia ai te rangahau, i hangaia na te pakarutanga o te whenua tawhito.

I whakamarama ano a Takuta Olierook ko te tukinga o nga papatipu whenua ka puta he waahi pakaru, he "parapa" ranei e kore e tino ora, a kei roto i enei rohe marumaru ka kitea nga taimana mawhero. I kii ia i te mea kei te noho te waro hohonu, te tukinga whenua, me te totoro, ka kitea pea he puna taimana mawhero hou.

Ahakoa tenei kitenga whakahihiri, ko te kimi i nga putunga hou o nga taimana mawhero kare he wero. Ko te nuinga o nga puia taimana kua kitea i nga wa o mua i waenganui o nga whenua o mua, kei reira nga puia e noho ana i te mata. Ko te rohe o Argyle, i tetahi atu taha, kei te hiku o nga whenua tawhito e rua, he maha nga wa ka hipokina e te onepu me te oneone. Ko te tikanga tera pea ka kitea nga puia mawhero e mau ana i te taimana, tae atu ki Ahitereiria.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Communications, ehara i te mea e whakamarama ana i nga tikanga o te whenua i muri i te hanganga o nga taimana mawhero engari e whakarato ana i nga whakaaro nui mo te ahumahi taimana. Ko nga taimana mawhero he kohatu onge me te tino hiahia nui, na te puia o Argyle i whakaputa neke atu i te 90% o nga taonga o te ao. Ma te mohio ki nga tikanga e tika ana mo te hanganga ka taea te arahi i nga mahi torotoro a meake nei, ka kitea pea he puna hou o enei kohatu utu nui.



