Ko te Rangahau Hou Ka Whakakotahi i nga Ninja Nature ki te Tiaki Hua Kiwi me nga Pi

Kei te tirotirohia e nga kaiputaiao Kiwi tetahi otinga pakaruhanga hei patu i nga tukumate kino i roto i te rangai ahuwhenua ma te whakamahi i nga ninjas taiao – phage biocontrols. Ko te kupu 'nature's ninjas' i hangaia e Takuta Heather Hendrickson, he kaikorero matua i te Whare Wananga o Waitaha, ki te whakaahua i nga wheori e patu ana i nga huakita kino me te kore e pa ki nga mea whai hua. Kaore i rite ki nga patu paturopi he maha nga momo mahi, he iti te awhe kaihautu a nga phages, na te mea ka tino arohia, ka whai hua ki te patu i nga tukumate.

I roto i te mahi paionia, kua whakawhiwhia te roopu rangahau a Takutai Hendrickson ki te $8.9 miriona mai i te 2023 Manatu Pakihi, Whakahoutanga me te Putea Whakangao Mahi ki te whakawhanake i nga "cocktails" phage ki te tarai i nga mate ahuwhenua matua. Ko nga kaupapa e aro nui ana ki te whawhai ki te kiwifruit vine canker (Psa) me te American Foulbrood huaketo e pa ana ki nga honi.

Ko te painga o te whakamahi i nga phages ko to ratou kaha ki te whakakino i nga tukumate kua whaaia i te wa e tohungia ana etahi atu microorganism e tika ana mo te hauora o te rauropi. Hei tauira, ki te tukuna he phage ki te miere, ka whakaeke tika i te tukumate motuhake me te kore e pa ki nga huakita whekau whai hua o te pi. Ka whakaitihia e tenei tikanga whakangao tika te tupono o te whakararu i te hauora katoa o te rauropi e tiakina ana.

Ko te whakamahi i te phage biocontrol he tino paanga ki te rängai ahuwhenua o Aotearoa. Ma te whakawhanake i nga otinga phage kua whakaritea, ka tumanako nga kairangahau ki te whakanui i te hua me te haumaru i roto i te umanga kai i te wa e whakatairanga ana i te maarama ki te taiao. I tua atu, ko te kaupapa e whai ana ki te whakapakari i te ahumahi koiora, te hanga mahi tino mohio me te whakauru ki nga maakete o te ao.

Kei roto i te mahi tahi rangahau ko nga umanga whakahirahira penei i te Whare Wananga o Otago, Rangahau Tipu me te Kai, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, me Apiculture New Zealand. Ko nga tirohanga a te iwi taketake, e aratakihia ana e nga kaiputaiao me nga kairangahau Maori, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga paanga o te kaupapa ki te taiao, ina koa i te kaha o nga umanga aaarahi a te Maori i te waahanga tuatahi.

Ko te tirohanga mo te wa roa mo tenei mahi ka toro atu ki tua o te rangai ahuwhenua. E whakapono ana a Takuta Hendrickson ma te whakatuu i nga hanganga me nga tohungatanga hei whakamahi haumaru i nga phages i roto i nga mahi ahuwhenua, ka taea te whakawhanuihia te turanga ki te whakatika i nga whakatumatuma e puta mai ana ki te hanga kai, tae atu ki te whai i nga tukumate tangata e pa ana ki te rongoa. Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi whakahihiri mo te heke mai o te whakahaere mate me te haumaru koiora i roto i nga momo ahumahi.

Kua whiwhi tautoko te kaupapa mai i te hunga whai paanga, tae atu ki nga kaiwhangai miere na ratou i tino tuku tauira oneone. Hei tohu mihi, i whakaingoatia e nga kairangahau nga phages i kitea ki te ingoa o nga kaikoha, ko etahi i whakaingoatia ki nga tangata rongonui penei i a Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, tae atu ki nga kai-kari miere.

Ma te whakamahi i te kaha o nga ninja o te taiao, he pai te tuunga o Aotearoa ki te whakarereke i te whakahaerenga mate i roto i nga mahi ahuwhenua, te tiaki i nga punaha rauwiringa kaiao, me te whai huarahi mo nga huarahi hou hei patu i nga mate tukumate tangata.

