Te Ine Puoko Hou Nga Matūriki I Whana I Nga Taunga Atu Awaho

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Central Florida he pukoro taiaho hou e kiia nei ko Ejecta STORM (Sheet Tracking, Opacity, and Regolith Maturity), e kaha ana ki te ine i te rahi me te tere o nga matūriki ka tukuna i te wa e taunga mai ai nga waka mokowhiti ki runga i nga mata o waho pera i te Marama. Mars ranei. Kua whakamatauria tenei taputapu i te taha o te NASA, ma te whakamahi i te Xodiac lander i whakaratohia e Astrobiotic, he kamupene mokowhiti motuhake i tohutohuhia e NASA ki te whakatenatena i nga miihana arumoni ki te Marama.

I arotakea te pūoko Ejecta STORM i roto i nga rerenga whakamatautau e wha i herea ai te Xodiac lander. Ko nga raraunga i kohia mai i enei whakamatautau, hei taapiri i nga raraunga i kohia i te wa o te pakanga o mua i te tau 2020, ka whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga tauira ka taea e nga kaiputaiao te maarama ake me te matapae i te whanonga o te regolith ejecta i nga wa o nga misioni a meake nei. Ma tenei matauranga ka taea e nga miihini ki te whakatinana i nga tikanga hei whakaiti, hei whakaiti ranei i te kino o nga taputapu mokowhiti i puta mai i nga matūriki rererangi.

Ko tetahi wero nui ka puta mai i enei matūriki ko te kaha ki te whakararu i nga mahi o nga taputapu, waka, kaimahi ranei. Ko nga matūriki pai me nga matūriki o te regolith, e mohiotia ana he mea wetewete i runga i te mata o nga tinana tiretiera, ka ngawari ki te uru ki roto ki nga tuitui me nga kapiti, ka tupono ki te angitu o te misioni.

Ko te taunga angitu o te waka rererangi Chandrayaan 3 i runga i te mata o te marama i te Akuhata 23, 2023, he tauira hou mo tenei ahuatanga. Ko nga kaiwhaiwhai i runga i te Vikram lander i timata te tukunga o te epiregolith marama, ka puta he "ejecta halo" o nga mea kanapa te tae e karapoti ana i te taunga. He rereke tenei ki te mata o te marama pouri. Ko nga Kairangahau mai i te Indian Space Research Organisation (ISRO) kua kaha ki te whakaatu me te tātari i tenei karu ahurei.

Ma te hohonu ake o te maarama ki te awe o nga pupuhi rewharewha o te miihini roketi ki te whanonga o nga matūriki o te rangi, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whakanui ake i o raatau kaha ki te matapae me te whakahaere i nga wero e pa ana ki te regolith ejecta i nga wa e haere mai ana. Ko te whakawhanaketanga o nga pukoro laser-a-raupapa, penei i te Ejecta STORM, e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i tenei rapu haere tonu.

FAQ

He aha te regolith?

Ko te Regolith e tohu ana ki te paparanga o nga mea wetewete, nga mea pakaru e kapi ana i te toka totoka o nga tinana tiretiera penei i te Marama me te Mars.

He aha nga retrothrusters?

Ko nga Retrothrusters he miihini takirirangi e whakamahia ana ki te whakaheke i te hekenga o nga waka mokowhiti i te taunga ki runga i nga papa o te ao. Ka whakaekea e ratou te tere o te waka mokowhiti kia eke ki te taunga mana.

He aha te epiregolith?

Ko te Epiregolith e tohu ana ki te paparanga o nga mea wetewete, tae atu ki te regolith, e takoto ana i runga ake o te toka i runga i te mata o nga tinana tiretiera.

He aha te mea he pūoko-taiaho?

Ka whakamahia e te sensor-a-taiaho te hangarau laser ki te kimi me te ine i nga ahuatanga motuhake, penei i te rahi matūriki me te tere, i roto i te taiao a tawhio noa.