Te tirotiro i te Hohonutanga o Sierra de Atapuerca

He rangahau matawhenua i whakahaerehia e Josep M. Parés me tana roopu i te Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) kua ruku ki raro o te mata o Sierra de Atapuerca i Spain. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Marine and Petroleum Geology, i whai kia mohio ki te hohonutanga o te hanganga o te rohe me ona hononga matawhenua.

I kitea e te rangahau ko nga taonga kei raro i te mata ko nga kowhatu e kitea ana i te taha o Sierra de Atapuerca. Ko enei rawa ko te "pito o te hukapapa" o te hanganga o raro o te whenua nui ake e neke atu i te 5km te whanui. I hanga ai tenei anga na te noho mai o nga mea ngohe, otira ko te Triassic lutite me te evaporites, i taea ai te nuku o te papa.

Ma te rangahau ano i whakamarama te whakatakotoranga whenua o te Sierra de Atapuerca. Ko te tikanga o mua he tohu tawhito, i kitea e nga mahi ahuwhenua kei tua atu i te 1,000m te hohonutanga o tenei hanganga. I taua hohonutanga, ka tau te papa Mesozoic ki runga i te papa o raro o te Paleozoic, he pakari, he karaihe. Ko nga hua e tohu ana i taea te whakakopa i te papapa na te noho o etahi rawa motuhake hei whakahinuhinu, hei taumata whakahinuhinu ranei, ka taea e te paparanga te paheke ki runga i te papa o raro. I roto i te take o te Duero Basin, ko te taumata o te wehenga he rauemi mai i te waa Triassic, he ngoikore te miihini me te ngawari ki te neke me te kopaki o te papa o runga.

Ko nga kitenga o tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hanganga hohonu o Sierra de Atapuerca me ona hononga matawhenua. He mea nui te mohio ki te matawhenua o raro o tenei rohe mo te rangahau ano mo te hitori o te whenua me nga paanga pea mo te kukuwhatanga o te tangata.

Source: Pedro Cámara et al, Te hono i te Iberian Range me te Basque-Cantabrian Basin: Te hanganga o te Sierra de Atapuerca (Spain), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Puna: CENIEH

