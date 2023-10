Ka kitea e nga Kairangahau te take o te ru nui rawa atu o Mars

Kua kitea e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Oxford te take o te ru nui rawa atu kua rekotia ki Mars. He rereke ki nga whakapono tuatahi, ko te 4.7 te nui o te rū whenua, ko S1222a te ingoa, kaore i puta mai i te paanga meteorite engari na te mahi tectonic nui i roto i te kirinuku o Mars. Ko te huihuinga, i roa mo te ono haora, i kitea e te InSight lander a NASA i te 4 o Mei 2022.

Hei tirotiro i te take o te ru, i mahi tahi a Takuta Benjamin Fernando, te kairangahau matua, me nga momo tari mokowhiti, tae atu ki te European Space Agency, te Hainamana National Space Agency, te Indian Space Research Organisation, me te United Arab Emirates Space Agency. Na tenei mahi tahi i taea e te kapa te tātari raraunga mai i nga peerangi maha e huri haere ana i Mars, e kapi ana i te mata nui o te 144 miriona km2.

Ahakoa te rite o te ru ki nga mea o mua i puta mai i nga paanga meteoroid, karekau i kitea e te roopu rangahau he tohu o te rua hou i muri i nga marama rapu. Na tenei i kii ratou ko te ru i puta mai i te tukunga o te ahotea i roto i te kirinuku o Mars, kaua i te paanga o waho.

I whakamarama a Takuta Fernando ko te taumahatanga i roto i te kirinuku o Mars he hua o nga piriona tau o te kukuwhatanga, tae atu ki te rerekeetanga o te whakamatao me te heke o nga wahanga rereke o te ao. Ahakoa kei te noho marama tonu nga take o te rerekee o te ahotea, ka whai waahi nga kitenga mai i tenei rangahau ki nga rangahau ano. Ko te mohio ki enei tauira taumahatanga he mea nui pea ki te whakatau i nga waahi e tika ana mo nga nohoanga tangata a muri ake nei ki Mars.

Ko te mahi tahi o tenei kaupapa e uru ana ki te maha o nga miihana mokowhiti kua whakanuia hei mahere mo nga hononga angitu o te ao i roto i te torotoro mokowhiti hohonu. Ko nga kitenga e whakamarama ana i nga ahuatanga ahurei o Mars me te tohu i tetahi waahanga nui ki te hura i nga mea ngaro o te Whero Whero.

