I kitea te maimoatanga whai hua mo te paihana o te pua nani whanariki

Ko te pua nani whanariki, he matū whawhai matū e whakamahia whānuitia ana i roto i te pakanga mai i te Pakanga Tuatahi o te Ao, kua roa te wero mo nga kairangahau ki te rapu maimoatanga whai hua. Heoi, he rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau e rua mai i te Whare Wananga o South Dakota State kua kitea he huarahi rongoa hei rongoa mo te paihana puapi whanariki.

Ko nga rangahau o mua mo te pua nani whanariki e whakaatu ana ka pa te hau ki runga i ona patunga mo te wa roa. Ko nga paanga o te wa tonu ko te reka kawa ki te waha, te kakara o te karika, te mahunga, te ngaro o te tirohanga, te pupuhi, me te kiri toto. Ko nga paanga mo te wa roa ka puta ake ki te 40 tau i muri i te rongonga me te whakauru i nga raruraru i roto i nga ngongo, kanohi, me te kiri.

Ko te uaua ki te kimi maimoatanga kei te mea he maha nga tikanga o te pua nani whanariki hei patu i te tinana, he rereke mai i etahi atu patu matū e whai ana i te whaariki kotahi. Heoi, kua tautuhia e nga kairangahau tetahi ngota ngota e kiia nei ko te methimazole e whakaatu ana i te taumata o te tauhohenga me te pua nani whanariki me te kore e kino te kiri.

Ka taea pea te Methimazole hei maimoatanga whaihua mo te paihana puapi whanariki. I tenei wa kei te whakareri nga kairangahau i tetahi putea hei rangahau mo nga rauropi ora, a, ka mutu ka whakawtea whanuitia tenei maimoatanga.

Ko nga kitenga o tenei rangahau he tumanako mo te hunga e pa ana ki te pua nani whanariki me te whai waahi ki te whakaiti i nga paanga paitini o te hau. Kei te haere tonu etahi atu rangahau hei arotake i te kaha o te methimazole i roto i te vivo.

Ko tenei angitu i roto i te rapu maimoatanga whai hua mo te paihana puapi whanariki e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te mara o te rangahau whakamaarama a nga kaihoko whawhai matū.

Rauemi:

– Albert Armoo ​​et al, Methimazole, he Agent Neutralizing Agent o te Sulfur Mustard Derivative 2-Chloroethyl Ethyl Sulfide, ACS Bio & Med Chem Au (2023). DOI: 10.1021/acsbiomedchemau.2c00087

– Te Whare Wananga o South Dakota State