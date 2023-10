Ka hurahia e nga Kairangahau te Aratau Whakatairanga Whakatairanga Whakatairanga Huakita ahurei

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Hainamana Academy of Sciences tetahi kitenga nui e pa ana ki te aratau whakamohiotanga kaiwhakatairanga i roto i nga huakita. Ko Ahorangi Zhu Ping mai i te Institute of Biophysics me Prof. Feng Yingang i te Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology i arahi i te rangahau, i whakaputaina i roto i te Nature Communications.

I arotahi te kapa ki a Clostridium thermocellum, he momo clostridia anaerobic e whakaheke pai ana i te lignoscellulose ma te matatini multienzyme e kiia nei ko te cellulosome. He mea nui tenei matatini mo te whanaketanga koiora.

Ko te whakamaoritanga DNA huakita i timatahia e te RNA polymerase (RNAP) holoenzymes, he mea tito mai i nga ahuatanga sigma (σ) e mohio ana ki nga rohe whakatairanga DNA. Kei roto i te C. thermocellum he tauwehe tohu ahurei e kiia nei ko σI (SigI), he rereke ki etahi atu tauwehe tohu o te whanau σ70.

Kia mohio ai me pehea nga ahuatanga SigI i roto i te C. thermocellum e mohio ana ki nga kaiwhakatairanga, i hangaia e nga kairangahau he matatini ternary o SigI, RNAP, me te DNA kaiwhakatairanga. Ma te whakamahi i te hangarau cryo-EM, i whakatauhia e ratou nga hanganga o te RNA polymerase-sigma-promoter open complexes (RPo complexes) i hangaia e rua C. thermocellum σI complexes, SigI1 me SigI6.

I te whakatairite i enei hanganga ki etahi atu matatini tuhi, i kitea e nga kairangahau e whakaatu ana a SigI i tetahi tikanga whakaihiihi motuhake i waenga i nga mea σ i roto i te whanau σ70. Ko te rohe C-terminal o SigI (SigIC) e mohio ana ki te -35 huānga o te kaiwhakatairanga na roto i tana kaupapa helix-turn-helix. Ka mahi tahi ano a SigIC me te riu DNA iti o te huānga -35, ka whai waahi ki tana aratau mohio ahurei.

Ko te rohe N-terminal o SigI (SigIN) e mohio ana ki te -10 huānga o te kaiwhakatairanga me te hanga i te maha o nga taunekeneke pūmua-DNA. Ko enei taunekeneke ka awe i nga mahi kaiwhakatairanga me te whakatau i te kaha o te whakamaoritanga o nga kaiwhakatairanga whakawhirinaki-SigI mo nga ira cellulosomal.

Ma tenei kitenga e whakamarama ana me pehea te whakahaere a C. thermocellum i te whakaputanga ira cellulase me te whakaatu i nga tirohanga mo te rereketanga o te ture whakawhiti moroiti. Ko nga kitenga he tono pea mo te whakarereke me te whakamahi i nga cellulases.

– Jie Li et al, Te Hanganga o te tuhinga tuwhera matatini o nga ahuatanga σI motuhake, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4