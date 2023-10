Wewete i nga mea ngaro autō o Graphene Nanostructures

Ko tetahi roopu kaiputaiao, ko David Serrate te kaiarahi, kua eke ki te taumata whakahirahira i roto i te kaupapa hangarau nano. Kua angitū ratou ki te whakaahua i te whanonga autō o te hangahanga nano graphene mo te wa tuatahi, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki ona tono ka taea.

Ko te Graphene, he paparanga o te ngota waro kua whakaritea i roto i te kurupae hexagonal, e mohiotia ana mo ona ahuatanga motuhake penei i te kaha teitei, te kawe hiko, me te maamaatanga whatu. Heoi, ko te maarama me te whakamahi i tana whanonga autō he wero tonu.

I hangaia e te roopu he tikanga hou hei tohu aukume i nga riipene graphene ma te whakahiato tika ki runga i te mata aukume. Ma te whakamahi i te kawai pararopi i hangaia motuhake, i hangaia e ratou he riipene whaiti me nga tapa ngota tika, kei roto nga waahanga graphene zig-zag tau. Na tenei ahuahanga ahurei i hanga he kapua irahiko kati huri noa i nga tapa, ka puta te aukumetanga o roto.

Hei kite me te tiro i te ahua autō, i whakamahia e nga kairangahau tetahi tikanga e kiia nei ko te spin-polarized scanning tunneling microscopy (STM). Ko tenei tikanga moroiti he whakaahua i te rere o naianei i waenga i te tauira me te ngira koi me te tika o te ngota. Na roto i te mataki i te au me nga momo aukutitanga rereke, i taea e ratou te whakatau i nga ahuatanga autō o nga hanganga nano graphene.

Ko nga hanganga nano Graphene he nui te kaha mo te hanga i nga ahuatanga hiko me nga taonga autō me te rahi. Na o raatau hanganga ngota me te utu iti o te whakaputanga, ka tukuna e ratou he huarahi pai ki nga taputapu-a-siliconi tikanga. Ko te kaha ki te raweke i enei taonga ka whakatuwhera i nga huarahi mo nga tono ki nga waahi penei i te rorohiko quantum me te rokiroki korero.

Ko nga rangahau a meake nei i roto i tenei mara ko te whakaniko i te hononga o te rahi me te pupuri i nga ahuatanga o te rahi o nga riipene graphene. Ko te tino whainga ko te whakawhanake i nga paraka kuantum pararopi kua whakaemihia e ia ano, e para ana i te huarahi mo nga hangarau rahi.

Ko te mahi tahi i waenga i nga umanga maha, tae atu ki te Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, DIPC, CINN, CFM, me te CIQUS, e whakaatu ana i te ahua o tenei rangahau. I whakahaerehia nga mahi whakamatautau i te Laboratorio de Microscopías Avanzadas i Zaragoza, he whare hou e hono ana ki te Aragon Nanoscience and Materials Institute.

Ko tenei whakatutukitanga o te whenua ka whakatata atu tatou ki te whakatuwhera i te kaha katoa o nga hanganga nano graphene me te hurihanga i nga momo waahanga putaiao me te hangarau.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te graphene?

A: Ko te Graphene he paparanga kotahi o nga ngota waro kua whakaritea i roto i te kurupae hexagonal, e mohiotia ana mo ona ahuatanga motuhake penei i te kaha teitei, te kawe hiko, me te maamaatanga whatu.

P: He aha te hiranga o te whakaahua i te whanonga autō o nga hanganga nano graphene?

A: Ma te mohio ki te whanonga autō o nga hangahanga nano graphene e para ana te huarahi mo te hanga i nga ahuatanga hiko me nga ahuatanga autō me te rahinga. Ka whakatuwherahia nga huarahi mo te ahunga whakamua i roto i te rorohiko nui, te rokiroki korero, me etahi atu tono hangarau.

P: I pehea te tohu a nga kairangahau i te ahua autō o nga riipene graphene?

A: I whakahiatotia e nga kairangahau nga riipene graphene ki runga i te mata autō ka whakamahi i tetahi tikanga e kiia nei ko te spin-polarized scanning tunneling microscopy (STM) ki te kite me te tiro i nga ahuatanga autō. Ma te mataki i te rere o naianei me nga momo aukumetanga rereke, i taea e ratou te whakatau i te whanonga autō.

Q: He aha nga tirohanga a meake nei mo nga hanganga nano graphene?

A: Ko te kaupapa rangahau a meake nei he whakaniko i te hononga o te rahi me te pupuri i nga ahuatanga o te rahi o nga riipene graphene. Ko te whäinga ko te whakawhanake i nga paraka kuantum pararopi kua whakaemihia e ia ake, ka taea te huri i nga hangarau rahi.