Nga Paanga Whakakino o te Hanganga Maukati, Te Parahanga Matū, me te Hangarau Tiriri

Ko te raka o te hangahanga, te parahanga matū, te hangarau o te ao, te mana motuhake o te hangarau, te whakamaarama, me nga korero pohehe he tino wero kei mua i to taatau hapori. Ko enei take ehara i te mea ko te hiahia kia aro wawe tatou engari me whai whakaaro hou tatou ki te whakatika tika.

Ko te maukati hangahanga, he maha nga wa e pa ana ki nga kora matatoka, e tohu ana ki tetahi ahuatanga e whakawhirinaki nui ana nga hapori ki etahi punaha hanganga he uaua ki te whakakapi, ki te whakarereke ranei. Na te roa o te ti'aturi ki runga i nga hanganga wahie parapara kua arai i te ahu whakamua o nga puna hiko ma ake ake. Ki te hinga i tenei maukati, he mea nui ki te whakangao me te whakawhiti ki nga momo hiko hou, penei i te hiko o te ra me te hau, hei whakaiti i te paanga o te taiao i puta mai i nga puna hiko tuku iho.

Ko te parahanga matū tetahi atu tino awangawanga e raru ana i to taiao. Ko te tuku kino me te whakamahi kino i nga matū kino ka pa kino ki te rauwiringa kaiao, te hauora o te tangata, me te whai waahi ki te huringa o te rangi. Hei karo i tenei, me aro nga kawanatanga me nga umanga ki nga mahi toiwhiu, whakangao ki te rangahau me te whakawhanake i nga huarahi haumaru ake, me te whakamana i nga ture kaha hei aukati i te parahanga.

Ko nga hangarau o te ao, tae atu ki nga patu karihi me etahi atu kaha kino, kei a raatau te kaha ki te whakangaro i nga momo, ki te whakararu ranei i te toenga ngawari o o tatou rauwiringa kaiao. He mea nui te tiaki i enei hangarau hei tiaki i te oranga o te tangata. Ko te mahi tahi o te ao, ko te whakakore i nga patu, me te mana whakahaere he mea nui ki te aukati i nga huihuinga kino me te whakarite kia ora tonu to tatou ao.

Ko te mana motuhake o te hangarau tetahi atu wero me aro tatou. Ahakoa he nui nga painga o te mohiotanga horihori me etahi atu hangarau matatau, ko nga mahi hee ki nga whainga a te tangata ka puta he hua kore. He mea nui te patu i te taurite i waenga i te ahunga whakamua hangarau me nga uara tangata. Ma te whakarite i nga tikanga me te whakauru i te tirohanga a te tangata ki te whanaketanga o nga hangarau motuhake, ka taea e tatou te whakaiti i nga tupono me te whakanui ake i nga painga ka tukuna e enei mahi hou.

Ko te whakatika i nga wero o te korero pohehe me nga korero pohehe me mahi tahi. Ko te horapa o nga korero teka ka taea te whakararu i te whakawhirinaki o te hapori me te aukati i te ahunga whakamua. Ko te whakatairanga i te whakaaro arohaehae, te reo matatini me te whakatairanga i nga hongere korero marama e tika ana kia pai te whakatika i tenei take.

Ma te whakaae ki enei take me te tango i te huarahi whakaaro whakamua, ka taea e tatou te para i te huarahi mo te oranga tonutanga me te kawenga a meake nei. Ma roto noa i te mahi tahi me te u tonu ki te hinga i enei wero ka taea e tatou te noho ora me te oranga o nga whakatipuranga kei te heke mai.

