Wewete i te Mea ngaro: Matakitaki i te Mahi a nga Kaiwhakatairanga i nga Tauhohenga Catalytic

Mo te wa tuatahi, kua kitea e nga kairangahau i TU Wien tetahi kitenga whenua i roto i te mara o nga tauhohenga whakangao. Na roto i te whakamahi i nga tikanga moroiti matatau, kua angitu ratou ki te mataki me te tātari i te maapono whakahaere a nga "kaiwhakatairanga" i roto i nga waa tuuturu, e whakamarama ana i a raatau mahi nui ki te hangarau. Ko tenei rangahau paionia ehara i te whakaatu noa i nga mahi a nga kaiwhakatairanga engari ka whakaatu ano hoki i nga whakaaro nui ki te taunekeneke hihiri i waenga i nga whakakorikori me nga tohu iti o etahi atu matū.

He mea tino nui nga kaikohikohiko i roto i nga momo hangarau matū, mai i te purenga hau pau ki te hanga matū utu nui me te kawe hiko. Heoi ano, he iti noa te mohiotanga o nga kaiwhakatairanga me o raatau mahi, na te mea he uaua ki te ako. Tae noa ki tenei wa, ko te whakatau i nga paanga o nga rahinga rereke o nga kaiwhakatairanga i runga i nga whakakorikori he tikanga whakamatautau-a-hapa.

Ko nga rangahau i whakahaeretia i TU Wien i aro ki te mahi a nga kaiwhakatairanga lanthanum i roto i te hauwai waiora. Ma te whakaata i nga ngota lanthanum takitahi na roto i nga tikanga miihini hangarau-nui, i kitea e nga kairangahau e rua nga waahanga mata o te whakakorikori e mahi ana hei pacemakers, e awe ana me te whakahaere i nga tauhohenga. Ko te taapiri o te lanthanum ka hangaia he paanga hurihuri, he whakarereke i te hononga i waenga i nga rohe rereke o te nanoparticle me te whakakore i etahi pacemakers. Ko tenei whakatikatika ka whakarite kia pai ake te whakahau me te ngawari o te mahi catalytic.

Na roto i o raatau whakamatautau, i hangaia ano e te roopu o TU Wien tetahi tauira pangarau e whakataurite ana i te hononga i waenga i nga waahi takitahi o te whakakorikori. Ko tenei huarahi auaha e whakarato ana i te maaramatanga matawhānui mo te catalysis matū, me te whakaaro ki te hurihanga o te mahi me te kore mahi i roto i nga rohe rereke me te awe o nga kaiwhakatairanga.

Kua whakaputaina tenei rangahau hou i roto i te hautaka rongonui Nature Communications, e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te rangahau o nga tauhohenga catalytic. Ko te mataki tika o nga kaiwhakatairanga me o raatau paanga ki te whanonga o nga kaiwhakatuma ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te arotau i nga tukanga catalytic me te whakawhanake i nga hangarau pai ake.

FAQ:

P: He aha nga kaiwhakatairanga i roto i nga tauhohenga catalytic?

A: Ko nga kaiwhakatairanga he tohu iti o etahi atu matū e whakamahia ana i te taha o nga whakakōkī hei whakarei ake i te whai huatanga ki te whakatairanga tauhohenga matū.

P: He aha nga kaiwhakatairanga he uaua ki te ako?

A: He wero nga kaiwhakatairanga ki te ako na te mea ko o raatau mahi tika me o raatau paanga ki nga kaiwhakatuma kaore i te mohiotia tae noa ki naianei.

P: He aha te mahi a nga kaikohikohiko i roto i nga tauhohenga catalytic?

A: Ko nga kaikohikohiko he waahanga mata motuhake o nga whakakorikori e whakahaere ana, e whakaawe ana i te whanonga o nga tauhohenga. Ka mahi ratou hei kaikawe i roto i te orchestra, hei whakarite i nga tauhohenga i roto i te punaha uaua.

Q: He pehea te paanga o nga kaiwhakatairanga lanthanum ki te mahi catalytic?

A: Ka whakarereketia e nga kaiwhakatairanga Lanthanum te hononga i waenga i nga rohe rereke o te whakakorikori, ka whakakorea etahi o nga kaikohikohiko me te whakangawari i te tukanga catalytic.

P: He aha te hiranga o tenei rangahau?

A: Ko tenei rangahau e whakarato ana i nga whakaaro nui ki te mahi a nga kaiwhakatairanga me o raatau taunekeneke ki nga kaiwhakatuma, ki te para i te huarahi mo te arotau i nga tukanga catalytic me te whakawhanake i nga hangarau pai ake.