Ka Inehia e nga Kairangahau te Papa Autō i roto i te Eclipse Waenga o Spider Pulsar PSR J2051-0827

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) o te Hainamana Academy of Sciences tetahi kitenga nui e pa ana ki te papa autō o te putunga pungawerewere e kiia nei ko PSR J2051-0827. Ko nga pulsars pungawerewere he momo punaha rua millisecond pulsar e tohuhia ana e nga hoa papatipu iti i roto i nga orbit wa poto. I roto i enei punaha, ka taea e te hau pulsar kaha me te tuku hiko hiko te paopao me te whakangaro pea i te whetu hoa.

Hei tirotiro i nga ahuatanga autō o PSR J2051-0827, i whakamahia e nga kairangahau te Rima rau mita Aperture Spherical Radio Telescope (FAST). I aro nui ratou ki te ako i nga ahuatanga polarization o te pulsar me te waahi o te papa autō i roto i tana reo eclipse. Ko nga kitenga o ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te The Astrophysical Journal i te 14 o Mahuru.

I te putanga o te eclipse o te pulsar, i kite nga kairangahau i te heke rite tonu o te ine hurihuri (RM). Ko tenei huringa i roto i te RM i awhe mai i te 60 ki te -28.7 rad m-2, e tohu ana i te noho o tetahi papa aukume nui i roto i te reo eclipse. I runga i tenei rereketanga i roto i te RM, ko te kaha o te mara autō-a-raina i kiia ko te 0.1 G.

I kitea ano e nga kairangahau tetahi ahuatanga e kiia nei ko te hurihanga RM, tera pea na nga huringa o te kaha o te papa autō i te taha o te raina o te tirohanga na te nekehanga orbital rua. Ko tenei whakamuri RM e tautoko ana i te whakaaro ko te taiao tonu o te pulsar he uaua me te magnetized. I tua atu, e kii ana te rangahau ko nga taiao o nga pungawerewere pungawerewere e rite ana ki era e pa ana ki te paheketanga reo irirangi tere (FRBs).

Ko nga kitenga o tenei rangahau ka whai waahi taatau ki te maarama ki nga hihiko me nga ahuatanga o nga pukoro pungawerewere me te whakaatu i nga maaramatanga ki nga tikanga e pa ana ki nga rourou ka kitea i roto i enei punaha. Ko te rangahau e whakarato ana i nga korero nui mo nga ahuatanga o te papa autō i te takiwa tata o PSR J2051-0827 me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo etahi atu tirotirohanga mo te waahi o te aorangi pulsar.

Whakaaro:

SQ Wang et al, Huringa o te Ine Hurihuri i te wa o te Eclipse o te Pouaru Pango PSR J2051−0827, Te Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Source: Chinese Academy of Sciences