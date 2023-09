Ka Rere te onepu ki runga, Ka kitea e nga Kaitohutohu o te Whare Wananga o Lehigh

He mea whakamiharo te kitenga a nga Kairangahau Hangarau i te Whare Wananga o Lehigh - ka rere te onepu ki runga. Ko nga kitenga a te kapa, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Communications, e whakaatu ana ka pa ana te taipana me te kaha ataahua ki ia kirikiri kirikiri, ka rere nga matūriki ki runga, ki runga pakitara, ki runga, ki raro i te arawhata. Ko tenei ahuatanga tino rerekee he nui nga paanga mo te whānuitanga o nga tono, mai i te tiaki hauora ki te kawe rawa me te ahuwhenua.

I kitea e James Gilchrist, te Ruth H. raua ko Sam Madrid Ahorangi mo te Hangarau matū me te Biomolecular i roto i te Kareti Hangarau PC Rossin o Lehigh, me tana roopu. I whakamahia e ratou nga wharite e whakaatu ana i te rere o nga rawa kowhatu hei whakaatu i te rere o nga matūriki ki runga ano he rauemi kowhatu.

Ko Takuta Samuel Wilson-Whitford, te kaituhi matua o te pepa, i tutuki i runga i te aitua tenei kitenga i a ia e rangahau ana i te microencapsulation. I kite ia i tana hurihanga i te aukume i raro i te ipu rino i whakakikoruatia ki nga matūriki polymer e kiia nei ko microrollers, ka timata nga kirikiri ki te piki ki runga.

I kitea e nga kairangahau ko te whakamahi i te taipana ki nga microrollers me nga aukume i huri ai ia matūriki, ka hanga i nga taarua rangitahi ka tere te hanga me te pakaru. Na tenei whakakotahitanga i puta he koki toraro o te okiokinga na te whakarea toraro o te waku, ka taea te rere o nga matūriki kirikiri ki runga.

Ko te whakanui ake i te kaha autō ka piki ake te whakakotahitanga o nga matūriki kirikiri, ka nui ake te toronga me te kaha ki te neke tere. Ko te nekehanga tahi me te kaha o nga matūriki ki te piri tetahi ki tetahi i taea ai e ratou te mahi i nga mahi whakapae, penei i te rere ki runga pakitara me te piki pikitanga. Kei te tirotirohia e nga kairangahau te whakamahinga o nga microrollers ki te piki arai, tera pea ka whai waahi ki te miihini miihini me te tiaki hauora.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau me nga tono mo nga rauemi kowhatu. Kei te whakamahere te roopu o te Whare Wananga o Lehigh ki te ako tonu i nga microrollers me te tirotiro i o raatau whakamahinga ki nga momo waahi. Kei te whakatewhatewha kee ratou i te ranu, te wehewehe, me nga tono nekehanga ahanoa. I tua atu, kei te tirotirohia e ratou te whakamahi microrollers ki te tuku matūkai ma nga rauemi porous.

He nui nga paanga o te onepu e rere ana ki runga, a ko tenei kitenga ka kaha ki te huri i nga ahumahi me nga hangarau. Kei te harikoa te roopu rangahau ki te haere tonu i a raatau whakamatautau me te tumanako ka whakaputa etahi pepa mo te kaupapa a meake nei.

Puna: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1