He Painga i roto i te Hangarau Aukume: Te Whakanui i te Mahinga Rorohiko

I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, kei te tipu haere tonu te hiahia mo te rokiroki raraunga pai ake me te kaha rorohiko tere. Ko nga kairangahau huri noa i te ao kei te rapu huarahi ki te whakawhanake i nga rauemi hou e tutuki ai enei tumanakohanga e piki haere ana. I tata nei, he roopu tohunga ahupūngao mai i Te Whare Wananga o Texas i El Paso (UTEP) me etahi atu umanga kua tino angitu i roto i te hangarau aukume e taea ai te huri i te heke mai o te rorohiko.

I aratakina e Dr. Srinivasa Singamaneni, he ahorangi tuarua i te Tari Ahupūngao i UTEP, kua kitea e te kapa he momo aukume hou e whakaatu ana i te oati i roto i te mara o te rorohiko quantum. Ko enei aukume, e kiia nei ko te aukume van der Waals, he mea ahurei i te mea he kotahi noa te paparanga te matotoru, he iti noa iho engari he kaha mo te mana rorohiko. Heoi, ko te koretake o nga aukume van der Waals i nga wa katoa ko to raatau mahi iti i nga wa iti.

Na roto i ta raatau rangahau, i kitea e te roopu na te whakauru i tetahi taonga pararopi iti te utu e kiia nei ko te tetrabutylammonium i waenga i nga paparanga o te aukume, i taea e ratou te whakanui ake i tona parenga pāmahana. Na tenei pakaruhanga i taea ai e te aukume te mahi i te mahana ki te 170 nga nekehanga Fahrenheit, i tua atu i nga here o mua.

He nui nga hua o tenei kitenga. Na te kaha ki te mahi i nga wera teitei ake, ka taea e enei aukume te whakakapi i nga aukume tuku iho e whakamahia ana i roto i nga momo tono, penei i te pona rorohiko, kaikorero, me nga matawai MRI. I tua atu, ko te iti o te rahi me te whakapai ake i nga mahi e pai ana mo te whakamahi i roto i te rorohiko quantum, he mea nui te waahi me te kaha.

Ahakoa kua angitu te roopu ki te whakaatu i te kaha o te aukume i roto i te waahi taiwhanga, kei te haere tonu te rangahau me te whanaketanga. Ma te mahi tahi me nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Stanford, Te Whare Wananga o Edinburgh, Los Alamos National Lab, te National Institute of Standards and Technology (NIST), me Brookhaven National Lab, ko te whainga o te roopu ki te whakapai tonu i nga rauemi mo te whakamahi mahi i roto i te rorohiko.

He mea nui te kaha mo tenei pakaruhanga, na te mea ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te heke mai o te hangarau aukume me te rorohiko. Na roto i te whakawhänui i te awhe mahana o nga aukume van der Waals, kei te mahi nga kairangahau ki te whakatutuki i nga punaha rorohiko tino pai me te kaha ake ka taea te whakatutuki i nga hiahia e tipu haere ana o te ao mamati.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga aukume van der Waals?

A: Ko nga aukume Van der Waals he momo aukume kotahi anake te paparanga ngota.

Q: He aha te painga o nga aukume van der Waals?

A: He iti rawa te rahi o nga aukume Van der Waals, he nui te kaha mo te whakamahi i roto i te rorohiko na te pai ake o te mahi.

P: I pehea nga kairangahau i whakakaha ake ai i te whakamaarama o nga aukume van der Waals?

A: I whakauruhia e nga Kairangahau he taonga pararopi iti te utu e kiia nei ko te tetrabutylammonium i waenga i nga paparanga o te aukume, i taea ai e ia te mahi i nga pāmahana teitei ake.

P: He aha nga tono pea o enei aukume whakaniko?

A: Ka taea e enei aukume whakarei ake te whakakapi i nga aukume tuku iho e whakamahia ana i roto i nga momo tono, penei i te pona rorohiko, kaikorero, me nga matawai MRI. He pai hoki mo te whakamahi i roto i te rorohiko quantum.

P: He aha nga mahi ka whai ake i roto i tenei rangahau?

A: Kei te whakamahere te roopu rangahau ki te ako tonu me te whakamahine i nga rawa hei whakamahi mahi i roto i te rorohiko.