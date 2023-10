Ko nga Takenga Molecular o te Whanaketanga Roo Primate i Whakakitea Na roto i te Matauranga Roro Organoid

Ko tetahi rangahau hou i whakahaerehia e nga kairangahau a Yale kua whakamarama i nga kaupapa ngota e whai hua ana ki te whakawhanaketanga o te roro primate. Na roto i te whakamahi i nga organoids roro, he tauira iti-toru o te roro e whanake ana, i taea e nga kairangahau te whai i nga huringa e peia ana e nga pūtau kakau neural i roto i te roro o nga makimaki macaque me te tangata.

I te whakataurite i enei kitenga ki nga rangahau o mua i whakahaeretia mo nga roro kiore, ka kitea e nga kairangahau nga rereketanga whanaketanga matua e wehe ana i nga kiore mai i nga kiore. Ko tetahi o nga rereketanga tino nui i kitea ko te whakanui ake i te whakahohenga o te GALP (Galanin-like peptide), he peptide i whai hononga i mua ki te kaha o te kaha me te hiahia, i roto i te macaque me te roro tangata.

I whakaputaina i roto i te hautaka Pūtaiao, he tohu nui tenei rangahau mo te mohio ki te whanaketanga o nga roro primate me te takenga mai o nga mahi hinengaro teitei ake. Ko te kaiputaiao rangahau tuarua a Nicola Micali, he kaituhi tuatahi mo te rangahau, i whakanui i te hiranga o te mohio ki te whakawhanaketanga roro primate me tona hononga ki nga pukenga hinengaro.

Ko te tirotiro i nga organoids roro i ahu mai i te tangata me te makimaki i roto i nga pūtau kakau pluripotent i kitea he mahi nui te GALP ki te timata i te whakatipuranga o nga pūtau kakau neural i roto i nga roro primate. Engari, karekau he mahi pera na GALP i kitea i roto i te roro kiore.

E ai ki tenei kitenga ka whai waahi pea a GALP ki te whakanui ake i te rahi me te uaua o te roro tuatahi puta noa i te kukuwhatanga. I kitea ano e te rangahau te noho mai o nga ira i roto i nga pūtau kakau neural kua pa atu ki nga mate neuropsychiatric, tae atu ki te schizophrenia me te mate bipolar, i te timatanga o te whakawhanaketanga roro o te kopu.

Ko enei kitenga e tohu ana ko te takenga mai o enei momo mate ka puta i mua ake i te whakawhanaketanga mai i nga mea i whakaponohia i mua ake nei, e whakanui ana i to maatau mohiotanga ki o raatau takenga. Ko te rangahau, i whakaputaina hei waahanga o te raupapa BRAIN Initiative Cell Network o nga pepa 21 e whakahiato ana i te whare pukapuka matawhānui o nga momo pūtau roro, e whakaatu ana i te hiranga o te wetewete i nga mea ngaro o te roro tangata.

FAQ

