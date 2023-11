Whatiwhati Whenua Hou: Ta 3D Nga Huruhuru Huruhuru i roto i te Kiri Tipu-Tipu

Ka whai wāhi nui nga makawe makawe ki te pupuri i te hauora me te mahi o to tatou kiri. Ka awhina ratou ki te whakarite i te mahana o te tinana, te whakaputa werawera, kei roto hoki nga pūtau kakau hei awhina i te whakaora kiri. Heoi, ko nga tauira kiri taiwhanga o naianei kaore i oti, kaore he whakaurunga o nga makawe makawe. Ka taea te whakatiki i tenei aputa, na te rangahau whenua i whakahaerehia e nga kaiputaiao o te Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Ko Takuta Pankaj Karande, Ahorangi Tuarua mo te Matū me te Hangarau Hangarau i te RPI, me tana roopu kua angitu te whakauru i nga makawe makawe ki roto i te kiri tangata, i tipuhia e te taiwhanga ma te whakamahi i te hangarau tuhi 3D. Ko tenei whakatutukitanga he tohu tino nui i roto i te waahanga o te miihini kiko me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakamatautau tarukino me te whakawhitinga kiri.

Ko nga huarahi tawhito ki te hanga ano i nga makawe makawe ma te whakamahi i nga pūtau i ahu mai i te tangata kua pa ki nga wero. Heoi ano, ko nga rangahau o mua kua whakaatu ko enei pūtau, ka whakatipuhia i roto i te taiao e toru-ahu, ka kaha ki te whakaputa i nga makawe hou, i nga makawe makawe ranei. I runga i tenei rangahau, i whakamahi a Takuta Karande me tana roopu i nga tikanga taarai koiora 3D ki te hanga tauira kiri e uru ana ki nga makawe makawe e mahi ana.

Ko te tukanga ko te whakatipu kiri me nga pūtau follicle i roto i te taiwhanga me te huri hei waituhi-koiora e tika ana mo te taa 3D. Ko te waituhi-koiora, he mea hanga he pūmua me etahi atu rawa, i pania ki te ngira angiangi, ka taea e te kaituhi te whakatakoto i nga papa kiri me te whakauru i nga pūtau makawe i te wa kotahi. I te wa o te wa, ka whakakiia nga awa e karapoti ana i nga ruma o nga makawe ki nga kiri kiri, e whakaatu ana i te hanganga o nga makawe makawe taiao.

Ahakoa e rua ki te toru wiki te roa o te kopa kiri kua taia-3D me nga makawe makawe i tenei wa, ka kitea te ahunga whakamua nui ki te whakawhanake i nga kiri kiri e tipu ai nga makawe. Ko te roanga o te oranga o te kiko kiri he aronga a meake nei, ka taea e te whakamatautau tarukino tino pai ake, ka ahu whakamua pea ki te rongoa whakaora me te whakamatautau whakapaipai.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha o te taa 3D ki te ahu whakamua i te maaramatanga ki nga hanganga koiora matatini me o raatau taunekeneke ki nga hua kaupapa. Ma te whakauru i nga makawe makawe ki roto i nga tauira kiri kua tipuhia e te taiwhanga, ka whiwhi nga kairangahau i nga mohiotanga nui hei whakarei ake i te whanaketanga o nga maimoatanga a muri ake mo nga wera me etahi atu mate kiri.

Ko te kaha ki te ta 3D nga makawe makawe i roto i te kiri taiwhanga-tipu he tohu mo te huarahi mahi maha e mahia ana e nga kairangahau RPI i te kupenga o te miihini me te matauranga ora. Ko enei ahunga whakamua he tino paanga ki te hauora o te tangata me te whanaketanga o nga tauira kiri koiora.

FAQ

1. He aha nga mahi o nga makawe makawe i roto i te kiri?

Ko nga makawe makawe ka whakahaere i te mahana o te tinana, ka whakaputa i te werawera, kei roto hoki nga pūtau kakau hei whakatairanga i te whakaora kiri.

2. I pehea te whakauru a nga kairangahau i nga makawe makawe ki roto i te kiko kiri o te taiwhanga?

I whakatipuhia e te roopu o te RPI nga kiri me nga pūtau pukoro i te taiwhanga me te huri hei waituhi-koiora ka taea te ta. I pania tenei waituhi-koiora ki te ngira angiangi, ka taea te whakatakoto tika me te hanga i nga papa kiri e uru ana ki nga pūtau makawe.

3. He aha nga tono ka taea e te tuhi 3D nga makawe makawe i roto i nga tauira kiri?

Ka taea e tenei pakaruhanga te ahunga whakamua i roto i nga whakamatautau tarukino, rongoa whakaora, me nga whakamatautau whakapaipai. Ma te hanga i nga tauira kiri uaua me te whai tikanga koiora, ka pai ake te maarama o nga kairangahau ki te taunekeneke o te kiri ki nga hua o runga me te whakawhanake i nga maimoatanga pai ake mo nga momo kiri.