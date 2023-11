Ka hurahia e te Ahurangi Ahurangi te Hononga Mīharo i waenga i nga mura o te Gamma-Ray me nga Neutrinos Hinga-Hinga.

Ko nga mahi hou i roto i nga mahi astrophysics kua whakamarama i te hononga whakamihiihi i waenga i nga mura o te mura o te gamma-ray o nga blazars me nga neutrino kaha-nui, e whakaatu ana i nga tirohanga hohonu ki nga ahuatanga tino hihiko o te ao me te whakarereke pea i to maatau mohio ki te takenga mai o te hihi.

I whakahaerehia e te roopu o nga kaitirotiro arorangi o te ao tetahi rangahau paionia i tino whakaneke ake i to maatau mohiotanga mo te hanganga me te kukuwhatanga. Ma te whakamahi i nga tikanga tirohanga hou, kua kitea e nga kairangahau nga tikanga whakahirahira e whakahaere ana i nga hihiko o nga tupuni tawhiti. Ko tenei rangahau whakamohio whenua ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga ki nga hanganga galactic engari he wero hoki i nga ariā o naianei, e para ana te huarahi mo nga tirohanga hou.

I tenei wa, ko nga kaiputaiao o te Whare Hangarau o Shibaura e mahi ana i a raatau ake mahi ki te torotoro waahi. Ko o raatau ahunga whakamua i roto i nga taputapu arorangi me nga tikanga tirotiro ka taea te whakarereke i to maatau huarahi ki te ako i te ao. Ehara enei mahi i te whakamaarama noa i o maatau mohiotanga o naianei engari he whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro haere.

Ko te rangahau e aro ana ki te tirotiro i te hononga uaua i waenga i nga mura o te hihi-gamma e tukuna ana e te blazars me te hanga o nga neutrino hiko teitei. Ahakoa e tautokohia ana e nga kitenga penei i te IceCube-170922A neutrino i kitea i te wa o te mura o te ahi, ka hohonu te rangahau ki te tātari tatauranga. Ma te whakamahi i te Bayesian blocks algorithm me te tātari i nga tukunga hihi-gamma mai i te 145 blazars ma te whakamahi i nga pihi marama kua oti ia wiki, ka whakatauhia e te rangahau te roa me te kaha o enei mura.

E ai ki nga kitenga putaiao e whakaatu ana nga blazars i nga huringa mahi mura me nga hautau kaha, me nga rereke rereke ka kitea i waenga i nga momo karaehe blazar rereke. Ma te whakamahi i te hononga tauine i waenga i te neutrino me te rama-hihi, ka arotakehia e te rangahau te rere o te hiko neutrino e tukuna ana e ia mura kamma-hihi, e tohu ana ka kaha ake te kaha o nga mura ki te whakaputanga neutrino blazar. I tua atu, ka whakatauritehia e te rangahau nga rerenga hiko neutrino i roto i nga waa rereke me te tairongo o IceCube, ka taea te aukati i nga tauira tukunga neutrino mo nga mura o te hihi-gamma me te whakaatu i te rohe o runga mo te koha o enei mura ki te rerenga neutrino whanui.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua atu i te astrophysics. Ma te whakamarama i nga ahuatanga uaua o nga tupuni, ehara tenei rangahau i te whai waahi noa ki te maarama ki nga ahuatanga o te ao, engari ka mau ano hoki te kaha ki te whakaputa tauira hou me nga matapae mo te heke mai o te ao. I tua atu, ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te mahi tahi o te ao me te auahatanga hangarau ki te ahu whakamua i o tatou mohiotanga mo te ao.

FAQ

He aha nga blazars?

Ko nga Blazars he momo motuhake o te karihi galactic hohe (AGN) e tohuhia ana e o raatau tukunga puta noa i te katoa o te hihinga hiko, mai i nga ngaru irirangi ki nga hihi gamma. Ka whakakahangia e nga kohao pango tino nui i nga pokapu o nga tupuni.

He aha nga neutrino hiko teitei?

Ko nga Neutrinos he matūriki subatomic he iti ki te kore papatipu me te kore utu hiko. Ko nga neutrino hiko teitei ko nga mea e tino kaha ana te kaha, i ahu mai i nga huihuinga kaha o te ao, penei i te pahekoheko o nga hihi o te ao, o nga kopae apiti o nga kohao pango.

He aha te takenga mai o te hihi o te rangi?

Ko te takenga mai o nga hihi o te rangi, nga matūriki tino hihiko i ahu mai i te waahi, kua roa e noho ana hei kaupapa mo te pakirehua pūtaiao. He mea nui te maarama ki o raatau punaha me te whakaterenga ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao me nga tikanga e puta ai enei matūriki hihiko.

He aha te arorangi maha-karere?

Ko te arorangi maha-karere e pa ana ki te mara rangahau e whakakotahi ana i nga raraunga mai i nga momo tirohanga arorangi, penei i te iraruke hiko, ngaru taiapa, me nga hihi ao. Ma te wetewete i enei "karere" maha mai i nga ahuatanga o te ao, ka maarama ake nga kaiputaiao mo te ao.