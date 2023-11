Te Whakarereke i te Tuhinga Hou: Te Huwhera i nga Tauira Huna o te Graphene na roto i nga Whakataunga Analytical

Ko nga Kairangahau mai i te IMDEA Nanoscience o Spain, Donostia International Physics Center, Ikerbasque, me te Whare Wananga o Opole i Poroni kua tino angitu ki te mohio ki te hanganga o nga tauira moiré 1D tino tika i roto i te graphene bilayer miro. Ma te tirotiro i nga paanga o te riaka i roto i nga punaha moiré i tito mai i nga kurupae honikoma, kua whakamaramatia e te roopu nga ahuatanga uaua o nga irahiko i roto i enei tauira.

Ko te hanga o enei tauira moiré ahu-tahi, ka puta noa i te wa e pa ana te kaha riaka ki nga taonga 2D kua putuhia, he hua na te hononga i waenga i te miro me te riaka. I kitea e nga kairangahau he hononga ngawari i waenga i enei mea e rua me te ōwehenga Poisson o te rawa, he mea nui ki te tiango o te pūtau waeine mokowā tauutuutu. Ko tenei tiango ka puta te ahua o te ahua kotahi e tohuhia ana e nga waahanga e rua.

Ko Takuta Pierre Pantaleón me te kaihautu roopu a Prof. Paco Guinea o IMDEA Nanoscience i timata i tenei rangahau i muri i te kitenga i te ahua keehe i roto i ta raatau whakakitenga o te kauwhata bilayer riaka. Na te awhina a Takuta Andreas Sinner mai i te Whare Wananga o Opole, i tino wetewetehia e ratou te takenga mai o tenei ahua kino, a, ka kitea te panonitanga whakamiharo e puta ana i te waahi tuuturu. I whakaatu te graphene i te putanga o nga tauira moiré ahua kotahi, e whakaatu ana i nga hongere huna i roto i te papanga.

I mua, kua whakakorehia e nga kaiputaiao nga tauira rite ki nga hapa hoahoa, ki nga taonga toi. Heoi ano, kua whakakahangia e te roopu rangahau te maaramatanga he ahua maori enei tauira i roto i nga kurupae honikoma hexagonal penei i te graphene. I pakaruhia e nga kairangahau nga waahi hou ma te hura i nga otinga tātari mo te taumahatanga nui e hiahiatia ana hei whakaputa i enei hongere ahua kotahi. He mea whakamiharo, ka whakawhirinaki tenei otinga ki nga taurangi e rua: ko te koki takahuri me te ōwehenga Poisson o te rauemi.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua e para ana i te huarahi mo te hanga rauemi hou i runga i nga papa ka taea te whakamahi i enei hongere ahua kotahi. I roto i enei hongere, ka herea nga irahiko, e whakaatu ana i te wehenga atu i te nekehanga kore utu e mohio ana ki te graphene 2D tuku iho. I tua atu, ko nga irahiko kei roto i enei hongere e whakaatu ana i te ahunga o te neke.

Ko nga mahi a te roopu ehara i te mea he tirohanga hou mo te whanonga o te kauwhata bilayer kopikopiko engari he korero tātari marama hei whakaahua i te ahuatanga. Ko tenei otinga huatau e whakaatu ana i nga hihiko huna o te graphene me te kaha ki te whakahihiko i te hanga o nga rawa auaha me nga rawa whakangao.

FAQ

P: He aha nga tauira moiré?

A: He uaua nga tauira Moiré, he tauira tukurua ka puta ina whakakikoruatia e rua nga tauira rite engari paku whakakikorua, ka puta he awenga whakakitenga.

Q: He aha te graphene bilayer miro?

A: Ko te kauwhata bilayer kopikopiko e tohu ana ki nga paparanga kawhata e rua kua tapae ki te koki piu paku, ka puta mai he ahuatanga ahurei me nga whanonga ka whakaritea ki nga paparanga kauwhata takitahi.

Q: He aha te ōwehenga Poisson?

A: Ko te ōwehenga Poisson he taurite-motuhake e whakaatu ana i te whakahekenga, i te roha ranei o tetahi rawa hei whakautu ki te riaka i nga ahunga tika.

P: Me pehea te whakamahi i enei kitenga?

A: Ko nga otinga tātari i kitea e nga kairangahau he maarama ki te riipene tino nui e hiahiatia ana hei whakaputa i nga hongere ahu kotahi i roto i nga rawa. Ma tenei ka whakatuwhera i nga waahi mo nga rauemi hou mo te miihini me nga ahuatanga kua whakaritea me nga nekehanga irahiko herea.