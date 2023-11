Ka kitea e nga Kairangahau te Bacteriocin Hou e whai waahi ana ki te patu i nga huakita parepare-Atete

Ko nga mate i puta mai i nga huakita-atete ki te paturopi ka noho hei tino awangawanga o te ao. Hei whakatika i tenei raru e tipu haere ana, kua kitea e nga kairangahau i Tromsø tetahi kitenga hou—he huakita hou ka kitea i roto i te huakita kiri noa. Ko tenei bacteriocin e whakaatu ana i te oati ki te aukati i te tipu o nga huakita-atete paturopi e mau tonu ana te kawenga mo nga mate uaua ki te rongoa.

Ko te pikinga o te parenga paturopi he take nui, na te mea ka kore e whai hua te maha o nga patu paturopi. Ki te kore he maimoatanga whai hua, ka mate nga mate noa. Ko te mea ohorere, neke atu i te kotahi miriona nga tangata ka mate i ia tau na te mate paturopi.

Hei whakaeke i tenei wero, kua tirotirohia e te roopu rangahau mo te hauora tamariki me te hunga taiohi i UiT Te Whare Wananga o Arctic o Norewei i nga matū ka puta mai i nga huakita ka taea te aukati i te tipu o nga huakita whakataetae. E mohiotia ana enei matū he bacteriocins. Na roto i a raatau mahi nui, kua kitea e nga kairangahau he huakita hou i roto i te huakita kiri noa. Ko tenei bacteriocin katahi ano ka kitea, ko Romsacin te ingoa i muri i te ingoa Sami mo Tromsø, he kaha ki te patu i nga huakita aukati paturopi kaore e aro ki nga maimoatanga tikanga.

Ahakoa he mea whakahihiri te kitenga o Romsacin, kei te whakatupato te kairangahau a Runa Wolden he roa tonu te huarahi hei mahi i mua i te whakawhanaketanga hei rongoa whaihua. Ko te whakawhanake i nga patu paturopi hou mai i nga matū whaimana penei i a Romsacin he tukanga roa me te utu nui ka roa te roa mai i te 10 ki te 20 tau. I mua i te whakamahi i tetahi paturopi hou hei rongoa, me tino whakamatauria te haumaru me te whaihua. Me whakatere hoki te roopu rangahau i nga tikanga whakahaere tari me nga rautaki hokohoko.

Ko te bacteriocin Romsacin he mea hanga e te huakita ko Staphylococcus haemolyticus. Engari, he mea nui kia mahara ko te bacteriocin kaore i hangaia e nga riaka katoa o S. haemolyticus; engari, kei roto noa i tetahi o nga momo 174 e waatea ana ki nga kairangahau. Ko tenei kitenga ohorere ka taapiri atu ki te ihiihi me te whakahihiri e pa ana ki tenei kitenga.

Ahakoa he maha tonu nga mea hei ako mo te mahi a Romsacin i roto i te tangata, kei te tumanako nga kairangahau mo tona kaha hei patu hou ki nga huakita aukati paturopi. Ko te kitenga o tenei bacteriocin e whakaatu ana i te hiranga o te rangahau tonu mo te whanaketanga paturopi. Ma te ako me te whakawhanaketanga ake, ka taea e Romsacin te whakarato i tetahi otinga e tino hiahiatia ana hei patu i te riri o te ao o te aukati paturopi.

FAQ

He aha te aukati antibiotic?

Ka puta te parenga paturopi i te wa e tipu ana te huakita me te whakawhanake i nga tikanga hei tu atu i nga paanga o nga paturopi. Ko te tikanga ko nga paturopi i whai hua i mua ki te patu, ki te aukati ranei i te tipu o te huakita ka kore e whai hua, ka uaua ki te rongoa i nga mate.

He aha te mea nui te kitenga o Romsacin?

Ko Romsacin he huakita hou kua kitea i roto i te huakita kiri noa. Kua puta te oati ki te aukati i te tipu o nga huakita aukati paturopi, he maha nga take mo nga mate uaua ki te rongoa. Ko tenei kitenga ka whai waahi mo te whakawhanaketanga o tetahi rongoa hou hei patu i nga mate karekau he maimoatanga whai hua i tenei wa.

He aha te bacteriocin?

Ko te Bacteriocins he matū ka puta mai i te huakita ka taea te aukati i te tipu o nga huakita whakataetae. E kiia ana he rereke pea ki nga paturopi i roto i te whawhai ki nga mate huakita.

He aha te mahi ka whai ake mo Romsacin?

I mua i te whakamahi a Romsacin hei rongoa, me whakahaere nga whakamatautau nui hei whakarite i te haumaru me te whai hua ki te tangata. I tua atu, ko te tukanga whanaketanga ka uru pea ki te whakatere i nga tikanga whakahaere tari me nga rautaki hokohoko. He maha pea nga tau ka riro mai a Romsacin hei huarahi maimoatanga pai. Heoi, ko tenei kitenga e tohu ana i te ahunga whakamua i roto i te whai i nga patu paturopi hou ki te patu i nga huakita aukati paturopi.