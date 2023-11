Tikanga Hou mo te whakatauira i nga tikanga o te maakete ma te whakamahi i nga raraunga o mua

He hihiri nga maakete putea ka taea te whakaatu i nga tikanga rereke, i nga kawanatanga ranei, me ona ahuatanga motuhake. Ko nga tauira tawhito e kaha ana ki te hopu i enei hihiri. Heoi, he rangahau tata nei i whakaputaina i roto i Te Journal of Finance me te Raraunga Pūtaiao e whakaatu ana i tetahi huarahi hou e pai ake ana i nga tohu tohu i te wa e whakatauira ana i nga ahuatanga o te maakete.

I whakawhanakehia e te roopu rangahau, na Nolan Alexander, tetahi tikanga hou e whakamahi ana i nga rohe pai ki te tautuhi i nga ahuatanga o te maakete. Ko nga rohe whai hua e tohu ana i nga pihi hokohoko e arotau ana i nga putea i runga i te hokinga mai me te pahekeheke. Na roto i te whakawhanaunga i enei rohe whaihua ki nga momo mahi ma te whakamahi i nga whakarea e toru, i angitu te roopu ki te wehewehe i nga momo maakete rereke.

Hei waihanga i tetahi kōpaki ma te whakamahi i tenei tauira, ka tatauhia nga taumahatanga kua arotauhia e te kōpaki mo ia kawanatanga ma te whakamahi i nga raraunga mai i taua kawanatanga anake. Ko enei taumaha ka whakahiatohia me te taumahatanga i runga i te tupono o te whakawhiti ki ia kawanatanga. He pai ake te whakamaoritanga o tenei huarahi ki nga tauira Markov huna (HMM), kei te huna tonu nga kawanatanga me te kore e taea te whakamaori.

Ko tetahi painga nui o te tikanga e whakaarohia ana ko te kaha ki te mataki i nga waahanga takawaenga o te tauira. Ma tenei ka pai ake te maarama ki te whakatau i nga taumahatanga whakamutunga. I kitea e nga kairangahau he maha nga ahuatanga o te maakete puru i ia ao, me te mea ka kaha ake te whakawhiti ki te maakete pea i era atu.

I tua atu, i kitea e te rangahau i roto i te ahua ngoikore i roto i nga waahanga o te maakete kararehe o Amerika, he nui ake te tupono o te hokinga mai, kaua ki te whakawhiti ki tetahi atu whenua. Heoi, karekau tenei taonga hohoki e mau mo te ao Maakete Whakawhanakehia.

Ko tenei huarahi auaha e whakarato ana i nga maaramatanga nui ki te hihiri o nga tikanga maakete me te tuku mahi pai ake ki nga tauira tuku iho. Ma te whakamahi i nga whenua ka kitea me te pai o nga raraunga o te rohe, ka taea e nga kaipupuri moni te whakatau whakatau me te whakapai ake i a raatau mahi putea.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga tikanga maakete me nga kawanatanga?

Ko nga tikanga o te maakete me nga kawanatanga e tohu ana ki nga taiao rereke ranei i roto i nga maakete putea. Ka taea e enei whenua te whakaatu i nga ahuatanga rereke, penei i nga maakete puru, nga maakete pea, me nga wa e paheke ana.

He aha nga rohe whai hua?

Ko nga rohe whai hua ko nga pihi hokohoko e tohu ana i nga putea tino pai i runga i te taurite i waenga i te hokinga mai me te pahekeheke. Ko enei rohe ka awhina i nga kaipupuri moni ki te whakatau i nga tohatoha putea pai rawa atu i runga i o raatau hiahia mo te hokinga mai.

He aha te tauira Markov huna (HMM)?

Ko te tauira Markov huna (HMM) he tauira tauanga e mau ana i nga ahuatanga huna e whakaputa ana i nga putanga ka kitea. I roto i te horopaki o nga maakete putea, ka whakamahia nga HMM ki te whakatauira i nga huringa o te kawanatanga kei te kore e mohiotia nga kawanatanga. Heoi, ko te kore o te whakamaoritanga he raru ki nga HMM tuku iho.

He pehea te pai ake o te tauira e whakaarohia ana i nga tohu tohu?

Ko te tauira e whakaarohia ana e whakamahi ana i nga korero mo te rohe ki te tautuhi i nga ahuatanga o te maakete me te hanga putea. Ma te arotau i nga taumahatanga mo ia kawanatanga i runga i nga raraunga mai i tera kawanatanga, ka eke te tauira ki nga mahi pai ake ki nga tohu tohu. Ko tenei huarahi e whakarato ana i te whakamaaramatanga me te mohio ki nga ahuatanga o te maakete.