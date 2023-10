Ko te Whakakitenga Hou e whakaatu ana i nga ngaru reo irirangi o nehe mai i nga tupuni piriona tau ki muri

By

Na te kitenga o nga kaitirotiro arorangi i nga wa tata nei, kua hurahia tetahi ahuatanga whakamiharo mai i te 8 piriona tau ki muri: te kitenga o nga ngaru reo irirangi e puta mai ana i te whakakotahitanga o nga tupuni. He aha te mea tino whakamiharo o tenei kitenga ko te tauira tawhito-mohiotia o tetahi huihuinga kua roa e raru ana nga kaiputaiao - he tere reo irirangi pakaru (FRB).

Ko tenei pahū, he iti iho i te mirihakona, ka puta te nui whakaharahara o te kaha e rite ana ki ta to tatou ra e whakaputa ana i roto i nga tau e toru tekau. Ko te Australian SKA Pathfinder, he telescope reo irirangi kei Ahitereiria ki te hauauru, i kite tuatahi i te pakarutanga. I muri mai, ka whakatauhia e te Telescope Tino Nui a te European Southern Observatory i Chile tona waahi tika.

E tohuhia ana he momo irirangi hiko irirangi-auauau, ko nga pupuhi reo irirangi tere e tohu ana i nga pupuhinga poto engari tino kaha e nui atu ana i te nuinga atu o nga puna ngaru irirangi i te whanuitanga o te ao. Ko nga ngaru reo irirangi, kei a ratou nga roangaru roa rawa atu i runga i te hihinga hiko, he mahi nui i roto i nga momo tirohanga arorangi.

Ahakoa e whakatauritea ana e te kaiarahi takirua o te rangahau, a Ryan Shannon no te Whare Wananga o Swinburne i Ahitereiria, nga ngaru irirangi i roto i nga FRB ki era e whakamahia ana i roto i nga oumu ngaruiti, ko te nui o tenei pakarutanga kare e rite. Inaa ra, ko te kaha ka tukuna e tenei FRB ka ranea ki te ngaruiti "he peihana papura e rua te rahi o te ra."

I mua i tenei kitenga, ko te pakarutanga o te reo irirangi tere e mohiotia ana i te 5 piriona tau ki muri, na tenei kitenga he 3 piriona tau te pakeke ake. I te mea he 13.8 piriona tau te pakeke o te ao, na tenei huihuinga e whakaatu ana i nga tirohanga tino nui ki te timatanga o nga hanganga me nga ahuatanga tupuni.

I tua atu i ona tawhito, ko tenei pakarutanga te mea tino tawhiti rawa atu i kitea i waenga i nga FRB, na te nui o te tawhiti me haere nga kaitirotiro arorangi ki te ako i nga taonga me nga huihuinga mai i nga wa o mua.

Ko Stuart Ryder o te Whare Wananga o Macquarie i Ahitereiria, te kaiarahi takirua o te rangahau, i kii, "Kei te mohio tatou inaianei kua neke atu i te haurua o nga tau o te ao."

Ahakoa kare tonu te tino take o nga FRB, e kii ana tetahi ariā matua ko enei pakaru i ahu mai i tetahi momo whetu neutron e kiia nei he aukume. Ko enei magnetar tetahi o nga mea tino kino rawa atu o te ao me te whai mana ki te whakaputa i nga pupuhi kaha.

Ki te whakaaro ki te auau o nga FRB, tata ki te 100,000 e kiia ana ka puta ia ra puta noa i te ao, ko ta ratou kitenga me te ako e whakatuwhera ana i te kaha nui mo te ine me te mohio ki te tohatoha o nga matū i roto i nga waahi nui i waenga i nga tupuni.

Ae, ko enei pakarutanga he tohu whakaihiihi i roto i nga rangahau arorangi, e mau ana te oati kia hurahia nga mea ngaro hou e pa ana ki nga taarapa nui o te ao.

FAQ

He aha nga pupuhi reo irirangi tere?

Ko nga pupuhi reo irirangi tere (FRBs) he pupuhi poto o te irirangi hiko irirangi-auauaumete kaha e kaha ake ana i te nuinga atu o nga puna ngaru irirangi i te ao. He iti iho i te mirihakona te roa engari ka taea te tuku i te kaha nui.

He aha te hiranga o te kitenga o nga ngaru reo irirangi tawhito?

Ko te kitenga o nga ngaru reo irirangi mai i te whakakotahitanga o nga tupuni tata ki te 8 piriona tau ki muri, ko te tauira tino rongonui o te pahū reo irirangi tere (FRB). Ko tenei kitenga e whakamarama ana i nga timatanga o nga hanganga me nga huihuinga tupuni, e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te hitori o te ao.

He aha te puna o nga pahū reo irirangi tere?

Ahakoa kei te noho marama tonu te puna tika o nga FRB, e kii ana tetahi ariā e mau ana i ahu mai i tetahi momo whetu neutron nui e kiia nei he magnetar. Ko enei magnetars te kaha ki te whakaputa i nga pupuhi kaha o te kaha e kitea ana i roto i nga FRB.

He pehea te maha o nga pahū reo irirangi tere?

Ko nga pupuhi reo irirangi tere e kiia ana ka puta tata ki te 100,000 nga wa ia ra i tetahi waahi o te ao. Heoi, he iti te maha o nga FRB kua kitea, tata ki te 50 noa iho, tae atu ki te pakarutanga tawhito i kitea tata nei, i hoki mai ki to ratou tupuni takenga.