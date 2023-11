Te Whakatutuki i te Rooputanga: Te Tukatuka Hangarua Hou mo nga Polycarbonates Koiora

Ko nga para kirihou kua waiho hei awangawanga nui mo to tatou taiao, i akiaki te Kotahitanga o Europi ki te whakatinana i nga tikanga hei whakaiti i te noho mai o te miihiniiti ki te 30%. Ko te hangarua i nga kirihou e kitea ana he otinga pai hei whawhai i tenei take. Ko nga Kairangahau o te Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) kua hanga i tetahi mahi hou me te ukauka mo te hangarua i nga polycarbonates koiora, he momo kirihou e whakamahia ana i roto i nga mahi rongoa, hanga me nga miihini.

Ko te tikanga, he mea hanga nga kirihou mai i te polymers, he ngota ngota nui i hangaia e te whakakotahitanga o nga ngota iti e kiia nei ko te monomers. Ko te tikanga hangarua pai ka uru ki te whakahekenga o nga waerau ki roto i nga hua iti me te whakahou ano ki nga kirihou mahi. I arotahi te kapa o ICIQ ki te whakawhanake i tetahi tukanga porohita mo te whakakore me te whakahou ano i nga polycarbonates, ma te whakamahi i te TBD (triazabicyclodecene).

Ko tenei huarahi auaha he maha nga painga. Tuatahi, ka whai waahi ki te ohanga porohita toi tonu ma te whakaiti i te whakamahinga matū. I tua atu, ka whakamahi te rangahau i te polycarbonate i ahu mai i te limonene me te waro hauhauora—he mea tika hei whakakapi mo nga rawa hinu. Ahakoa he iti rawa te koiora o tenei polycarbonate motuhake, ko te huarahi catalytic e whakaatuhia ana i roto i tenei rangahau ka tere tere te mahi whakaheke, e whai hua ai te hokohoko mo te hangarua.

Ko te hiranga o tenei kitenga kei roto i tana tono pea i roto i nga taonga whakapiri me te paninga hei whakakapi mo nga hua hinu. Kua tukuna e ICIQ he patent mo te whakamahinga o te polycarbonate limonene i roto i enei tono motuhake. Ko te tukanga hangarua hou e whakanui ana i te uara me te kaha o te polycarbonate i runga i te koiora, na te mea he ngawari te tukurua i raro i nga tikanga mahi.

Ko te mahi tahi i waenga i te roopu rangahau whakamatautau i arahina e Prof. Arjan Kleij, te roopu rorohiko i raro i a Prof. Carles Bo, me nga mahi whakawhanake polymer i roto i te tari ICIQ KTT, ko te rangatira a Takuta Fernando Bravo, he tohu mo te kaha o te mahi tahi i waenga i nga kaupapa. i roto i te rangahau. Ma te whakakotahi i nga matauranga me nga huarahi kanorau, ka whakatutukihia e tenei mahi tahi nga wero matawhānui me te auaha, e arai ana ki te whanaketanga o nga otinga whai hua.

Hei whakamutunga, ko te tikanga tukurua toiwhi mo nga polycarbonates koiora i whakaatuhia e ICIQ he tohu nui ki te whakatutuki i te huarahi pai ake mo te taiao ki nga kirihou. Ko tenei tikanga auaha ehara i te mea ko te whakatika noa i nga take nui o te whakaemi para kirihou engari ka whakatuwhera ano i te kaha o nga rawa koiora i roto i nga momo ahumahi. Ma te rangahau tonu me te mahi tahi, ka taea e tatou te anga whakamua ki te tauwhiro ake.

FAQ:

P: He aha te whainga o tenei rangahau?

A: Ko te whäinga ko te whakawhanake i tëtahi hätepe ukauka mo te hangarua o nga polycarbonates koiora, he momo kirihou.

P: Me pehea te mahi hangarua?

A: Ko te tukanga ko te whakakore me te whakahou ano i nga polycarbonate ma te whakamahi i te whakakorikori e kiia nei ko TBD.

P: He aha nga painga o tenei mahi hangarua?

A: Ka whai hua te tukanga ki te ohanga porohita toimau ake ma te whakaiti i te whakamahinga matū me te ngawari ki te hangarua i raro i nga tikanga mahi.

P: He aha te whakamahinga o te polycarbonate hangarua?

A: Ka taea te whakamahi i te polycarbonate hangarua i roto i nga taonga taapiri me te paninga hei whakakapi mo nga hua hinu-hinu.

P: He aha te hiranga o te mahi tahi i waenga i nga roopu rangahau?

A: Ma te mahi tahi ka taea te whakauru i nga matauranga me nga huarahi rereke, e arahi ana ki nga otinga matawhānui me te auaha.