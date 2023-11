Te Wewete i te heke mai o Spintronics me nga Hangarau Rokiroki Raraunga

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Advanced Science e nga kairangahau mai i te Paul Drude Institute i Berlin, Tiamana, me te Whare Wananga o Xiamen i Xiamen, Haina kua hurahia he pakaruhanga i roto i te waahi o te spintronics me nga hangarau rokiroki raraunga. Kua whakaatuhia e nga kairangahau ko te rauemi ferrimagnetic NiCo2O4 (NCO) te mea matua ki te wikitoria i te wero roa o te kimi rauemi me te aukumetanga kaha ki waho o te rererangi.

I nga wa o mua, ko te whakawhanaketanga o nga maharatanga kiato teitei i roto i te spintronics kua whakawhirinaki ki nga hanganga superlattice ultrathin me te anisotropy autō (PMA). Heoi, he mea whakahihiri te rauemi NCO, na te mea e whakaatu ana i te aukumetanga kaha me te pumau ki waho o te waka rererangi, na te mea he maamaa ake, he pai ake te utu ki te hanga taputapu.

Ko te mea e wehe ke ana i te NCO ehara i te mea ko ona taonga aukume anake engari ko tona kaha. I kitea e nga kairangahau ma te whakatikatika i nga kuhanga o nga ahuatanga valence rereke o nga cation nickel (Ni2+ me Ni3+), ka taea e ratou te whakahaere i nga ahuatanga hiko me te autō o nga kiriata NCO. Ma tenei ngawari ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakangao i te whanonga o nga rawa kia rite ki nga tono motuhake.

I tua atu, i whakamarama te rangahau i te takenga mai o te ahua kino o te Hall Hall (AHE) i roto i nga kiriata NCO. I kitea e nga kairangahau ko te tohu o te AHE ka taea te whakarereke i runga i te matotoru o te kiriata, he ahuatanga ahurei kaore i kitea i roto i etahi atu rauemi waahanga kotahi. I tua atu, i whakaatuhia e te rangahau te koha o te whakamararatanga skew ki te AHE i roto i nga rauemi whakaheke-iti, i kitea i mua i nga konganuku teitei. Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga kawe nui o nga rawa autō.

Ko nga hua o tenei rangahau kei tua atu i nga rangahau taketake. Ko te pai o te NCO me ona tono pea i roto i te spintronics me nga hangarau rokiroki raraunga ka waiho hei rauemi whaihua mo nga ahunga whakamua. Ka taea e nga kairangahau te whakamahi i tenei matauranga ki te hoahoa i nga taputapu spintronic hou me te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga maharatanga teitei.

I a tatou e whakatuwhera tonu ana i te kaha o te NCO me te torotoro haere i ona rawa, kua rite te waahi o te spintronics me te rokiroki raraunga mo nga waahanga nui. Ko nga painga o tenei rangahau ka toro atu ki nga whare wananga engari ki nga umanga e rapu ana i nga otinga auaha mo te rokiroki raraunga me te raweke.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te spintronics?

Ko te Spintronics, he poto mo te miro hikohiko, he waahi ako e aro ana ki te whakamahi i te hurihuri o roto o nga irahiko mo te tukatuka korero me te rokiroki. Kaore i rite ki nga hikohiko tikanga e whakawhirinaki ana ki te utu o nga irahiko, ko te spintronics e pa ana ki te waa autō e hono ana ki te hurihuri o nga irahiko.

He aha te magnetization?

Ko te aukumetanga e pa ana ki te whakataroaro o nga taima autō, penei i era o nga irahiko, i roto i tetahi rawa. Ka whakatau i nga ahuatanga autō o te rawa, tae atu ki tona kaha ki te whakaputa i te papa autō.

He aha te anisotropy aukume tika (PMA)?

Ko te anisotropy aukume tautika (PMA) he taonga o etahi rawa e pai ai te whakangao aukume ki te mata o te papanga. He mea nui te PMA mo te whakawhanaketanga o nga maharatanga teitei i roto i te spintronics.

He aha te paanga o te Hall (AHE)?

Ko te paanga o te Hall anomalous (AHE) e pa ana ki te ahuatanga e whakaatu ana tetahi mea autō i te ngaohiko whakawhiti ina rere ana te ia i te aroaro o te papa autō. He ahuatanga nui mo te ako i te whanonga o nga rawa autō me te whakamahi i roto i te spintronics.

He aha nga maharatanga kiato tiketike?

Ko nga maharatanga teitei ko nga taputapu rokiroki ka taea te penapena i te nui o nga raraunga i roto i te waahi tinana iti. He mea nui mo nga momo tono, tae atu ki nga rorohiko, nga waea atamai, me nga pokapū raraunga, kei reira te nui o nga raraunga me penapena pai.